快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

聽新聞
0:00 / 0:00

2025鐘表奧斯卡大獎揭曉 這幾家品牌一口氣摘下不只一個獎項

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich與Caroline Scheufele領取2025 GPHG最佳複雜功能女表獎。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich與Caroline Scheufele領取2025 GPHG最佳複雜功能女表獎。圖／蕭邦提供

第25屆日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève, GPHG）日前揭曉。自2001年創立以來，此鐘表界最具份量的盛事常被譽為「鐘表界的奧斯卡」，每年都有數百件腕表角逐各項殊榮，透過深具藝術性與創新精神的時計，彰顯製表傳統、工藝與價值業界。

瑞士獨立家族經營的品牌蕭邦（Chopard），今年有兩枚新作獲獎。Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF高振頻腕表摘下「最佳運動表獎」。腕表採用41毫米陶瓷化鈦金屬打造、表盤以Pitch Black鈦金屬彰顯橘色元素，由高頻認證Chopard 01.14-C機芯驅動，完美結合運動美學與尖端製表技術。IMPERIALE Four Seasons則獲得最佳複雜功能女表獎；腕表搭載L.U.C 96.31-L 機芯，其旋轉盤的裝飾隨季節變化而演進，呈現四季流轉的獨特時光美學。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以旗下的gérald genta與DANIEL ROTH兩個製表師品牌也摘下兩個獎項。榮獲最佳女表獎Ladie’s的gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal腕表，是Gentissima Oursin系列的第四件作品，以墨西哥火蛋白石刻畫海膽的鮮明個性；而 DANIEL ROTH Extra Plat Rose Gold腕表榮獲最佳簡約時間之美獎（Time Only），是一款搭載全新機芯 DR002的經典雙橢圓輪廓5N 玫瑰金超薄正裝表。

今年入圍三項大獎的寶格麗（BVLGARI）則在超薄腕表的設計向來備受肯定，今年是以Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪腕表榮獲最佳陀飛輪獎。品牌在2021 年以Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕錶勇奪最高榮譽「Aiguille d’Or金指針獎」，多年來在製表領域的耕耘已累積獲得多達十一項日內瓦鐘表大獎。品牌全球總裁暨LVMH集團腕表部門執行長Jean-Christophe Babin也在日前榮獲瑞士Montre de l'Année的年度人物大獎，可謂雙喜臨門。

寶格麗Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪腕表榮獲2025 GPHG日內瓦鐘表大賞最佳陀飛輪獎。圖／寶格麗提供
寶格麗Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪腕表榮獲2025 GPHG日內瓦鐘表大賞最佳陀飛輪獎。圖／寶格麗提供
蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele領取2025 GPHG最佳運動表獎。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele領取2025 GPHG最佳運動表獎。圖／蕭邦提供
寶格麗Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪腕表榮獲2025 GPHG日內瓦鐘表大賞最佳陀飛輪獎。圖／寶格麗提供
寶格麗Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪腕表榮獲2025 GPHG日內瓦鐘表大賞最佳陀飛輪獎。圖／寶格麗提供
蕭邦Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF鈦金屬高振頻腕表摘下2025 GPHG最佳運動表獎。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF鈦金屬高振頻腕表摘下2025 GPHG最佳運動表獎。圖／蕭邦提供
gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal腕表榮獲2025 GPHG最佳女錶獎Ladie's獎。圖／路易威登提供
gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal腕表榮獲2025 GPHG最佳女錶獎Ladie's獎。圖／路易威登提供
DANIEL ROTH Extra Plat Rose Gold腕表榮獲2025 GPHG最佳簡約時間之美獎Time Only組別獎項。圖／路易威登提供
DANIEL ROTH Extra Plat Rose Gold腕表榮獲2025 GPHG最佳簡約時間之美獎Time Only組別獎項。圖／路易威登提供
寶格麗Octo Finissimo Ultra Tourbillon榮獲2025 GPHG日內瓦鐘表大賞最佳陀飛輪獎。圖／寶格麗提供
寶格麗Octo Finissimo Ultra Tourbillon榮獲2025 GPHG日內瓦鐘表大賞最佳陀飛輪獎。圖／寶格麗提供
DANIEL ROTH Extra Plat Rose Gold腕表榮獲2025 GPHG最佳簡約時間之美獎（Time Only）。圖／路易威登提供
DANIEL ROTH Extra Plat Rose Gold腕表榮獲2025 GPHG最佳簡約時間之美獎（Time Only）。圖／路易威登提供
寶格麗全球總裁暨LVMH 集團腕表部門執行長Jean-Christophe Babin。圖／寶格麗提供
寶格麗全球總裁暨LVMH 集團腕表部門執行長Jean-Christophe Babin。圖／寶格麗提供
蕭邦IMPERIALE Four Seasons四季腕表榮獲2025 GPHG最佳複雜功能女表獎。圖／蕭邦提供
蕭邦IMPERIALE Four Seasons四季腕表榮獲2025 GPHG最佳複雜功能女表獎。圖／蕭邦提供
蕭邦IMPERIALE Four Seasons四季腕表榮獲2025 GPHG最佳複雜功能女表獎。圖／蕭邦提供
蕭邦IMPERIALE Four Seasons四季腕表榮獲2025 GPHG最佳複雜功能女表獎。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF鈦金屬高振頻腕表摘下2025 GPHG最佳運動表獎。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF鈦金屬高振頻腕表摘下2025 GPHG最佳運動表獎。圖／蕭邦提供

腕表 品牌
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

阿湯哥人生第一座奧斯卡到手！出道40年獲終身成就獎「不要再骨折」

江詩丹頓270年閣樓工匠La Quête新作 藏家級新作連發大秀豐沛研發力

寶格麗攜手日本漆藝大師 Lvcea Notte di Luce限定表螺鈿凝聚無盡光芒

蕭邦致敬日本傳統工藝 L.U.C Full Strike水晶三問薈萃絕美武士道金雕

相關新聞

家樂福連收5間！經營21年台中青海店 年底熄燈

家樂福門市今年連收第五家。家樂福台中青海店18日宣布，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日23點。今年...

奢華羽絨的優雅變奏 MONCLER + JIL SANDER聯名系列正式發售

奢華羽絨服品牌MONCLER與擅長現代極簡優雅的JIL SANDER，帶來第一個合作系列MONCLER + JIL SA...

2025鐘表奧斯卡大獎揭曉 這幾家品牌一口氣摘下不只一個獎項

第25屆日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève, GPHG）日前揭曉。自20...

冷氣團來襲 CSD中衛推冬季限定「雪花系列」口罩

近日冷氣團抵達，氣溫轉涼外，空氣品質也不佳，加上流感蠢蠢欲動，為加強呼吸道保護與防乾燥，很多民眾又把疫情期間戴口罩的習慣...

遠東SOGO台北店周年慶達標 黃金大幅成長40%

SOGO台北店周年慶於17日劃下句點，SOGO指出，今年台北店周年慶受惠普發一萬政策、天氣降溫助攻與國際金價波動，以及精...

京站周年慶11/19開跑！搭上冷空氣報到 羽絨外套、寢具棉被下殺2折起

入秋最強冷空氣來了，11月19日即將展開周年慶的京站，即備貨萬件保暖商品，羽絨外套、寢具棉被下殺2折起。正展開普發加碼1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。