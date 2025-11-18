2025鐘表奧斯卡大獎揭曉 這幾家品牌一口氣摘下不只一個獎項

第25屆日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève, GPHG）日前揭曉。自2001年創立以來，此鐘表界最具份量的盛事常被譽為「鐘表界的奧斯卡」，每年都有數百件腕表角逐各項殊榮，透過深具藝術性與創新精神的時計，彰顯製表傳統、工藝與價值業界。

瑞士獨立家族經營的品牌蕭邦（Chopard），今年有兩枚新作獲獎。Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF高振頻腕表摘下「最佳運動表獎」。腕表採用41毫米陶瓷化鈦金屬打造、表盤以Pitch Black鈦金屬彰顯橘色元素，由高頻認證Chopard 01.14-C機芯驅動，完美結合運動美學與尖端製表技術。IMPERIALE Four Seasons則獲得最佳複雜功能女表獎；腕表搭載L.U.C 96.31-L 機芯，其旋轉盤的裝飾隨季節變化而演進，呈現四季流轉的獨特時光美學。

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以旗下的gérald genta與DANIEL ROTH兩個製表師品牌也摘下兩個獎項。榮獲最佳女表獎Ladie’s的gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal腕表，是Gentissima Oursin系列的第四件作品，以墨西哥火蛋白石刻畫海膽的鮮明個性；而 DANIEL ROTH Extra Plat Rose Gold腕表榮獲最佳簡約時間之美獎（Time Only），是一款搭載全新機芯 DR002的經典雙橢圓輪廓5N 玫瑰金超薄正裝表。