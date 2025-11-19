快訊

創意齊發！ 新北群募輔導計畫助85家品牌突破2.45億募資佳績

聯合新聞網／ 有你共創
新北群眾募資輔導計畫今年聚焦「原創性」與「AI應用」，精選8組具潛力的團隊進行深度輔導。圖／新北經發局提供
新北群眾募資輔導計畫今年聚焦「原創性」與「AI應用」，精選8組具潛力的團隊進行深度輔導。圖／新北經發局提供

新北市群眾募資輔導計畫持續推升在地創意能量！自109年啟動以來，透過募集創意提案與專業顧問的陪伴式輔導，協助團隊將好點子化為可行產品或服務，並藉由募資平台取得市場快速驗證的第一步，逐步打造一條讓具創新潛力的業者能真正走進市場的成長路徑。六年來已累計協助85家品牌成功登上募資平台，總募資金額突破2.45億元，展現新北在創新創業與文化創意領域的強大能量。

經發局表示，群募輔導計畫以「科技與設計加值」、「文化與創意發展」及「社會與地方創生」三大主軸為核心，今年更聚焦「原創性」與「AI應用」，透過產品策略、行銷宣傳與異業合作等專業資源，協助團隊在正式上架前就具備成熟的市場樣貌。經發局也形容，此計畫就像替市民把關、替業者加速的「創意加速器」，希望真正有故事、有價值的產品能夠順利走進大眾視野。

今年入選的八組團隊展現新北跨界融合的創意面貌。在科技與設計類別中，「Arpha 3D靜音智慧電子鎖」結合MIT製造與AI人臉辨識技術，打造安全便利的智慧生活；「SKYE Footwear輕旅鞋」以防水可分解材質打造永續時尚；「植研系列植物營養液」以胺基酸螯合技術提升作物健康，並布局海外市場。文化創意領域同樣精彩，「台語嘛會通互動學習組2」以遊戲方式推動台語教育；「塗鴉星大冒險」繪本以身障主角為核心，傳遞多元共融理念；「山林好朋友－向上山豬」公仔融合魯凱文化與再生材質，展現環保共好精神；「13月亮共時旅程桌遊」結合13月亮曆法與療癒體驗，話題十足。地方創生類的「山上寄來的共好雙茶禮」由泰雅族青農以高山茶詮釋「共好」理念，將土地故事化為茶香溫度。

經發局強調，群眾募資的價值不僅在於募得資金，更在於讓品牌真正站到市場前端，藉由消費者的支持驗證產品可能性。許多團隊在募資結束後，持續拓展通路、進軍展會、走向海外，顯示輔導計畫已形成一股推動品牌升級的長期力量。

今年成果影片「眾力成就．創新點亮生活」已同步於 YouTube 上架，帶領民眾一窺八組團隊從創意萌芽到產品成形的精彩歷程。市府邀請市民朋友透過影片認識新北的創意產品，持續為在地品牌加油，讓好點子持續發光。更多計畫資訊可至官方網站查詢：https://www.ntpc-crowdfunding.com ，或洽詢 (02)8643-3592，由專人提供服務。

114年新北群募計畫募資中輔導產品：

林山農選《山上寄來的共好雙茶禮》

凱珝國際藝術《塗鴉星大冒險繪本》

呼納庫四四一管顧諮詢《13月亮共時旅程桌遊》

雙豬絕不《台製含農廢再生炭限量公仔：向上山豬》

<新北市經濟發展局廣告>

「塗鴉星大冒險」繪本以身障主角為核心，傳遞多元共融理念。圖／新北經發局提供
「塗鴉星大冒險」繪本以身障主角為核心，傳遞多元共融理念。圖／新北經發局提供
地方創生類的「山上寄來的共好雙茶禮」由泰雅族青農以高山茶詮釋「共好」理念，將土地故事化為茶香溫度。圖／新北經發局提供
地方創生類的「山上寄來的共好雙茶禮」由泰雅族青農以高山茶詮釋「共好」理念,將土地故事化為茶香溫度。圖／新北經發局提供
「山林好朋友－向上山豬」公仔融合魯凱文化與再生材質，展現環保共好精神。圖／新北經發局提供
「山林好朋友－向上山豬」公仔融合魯凱文化與再生材質,展現環保共好精神。圖／新北經發局提供
「共時飛躍：時間的魔法螺旋」桌遊結合13月亮曆法與療癒體驗，話題十足。圖／新北經發局提供
「共時飛躍：時間的魔法螺旋」桌遊結合13月亮曆法與療癒體驗,話題十足。圖／新北經發局提供

