飯店歲末送暖 舉辦慈善市集、捐贈復康巴士
時序進入年底，不少飯店宣布最新的公益活動，有業者將舉辦慈善市集，並把收入捐給喜憨兒社會福利基金會，也有業者連續3年捐贈復康巴士。
耶誕節將至，台北晶華酒店今天發布新聞稿表示，將舉辦「晶華聖誕．慈善市集」，以「永續、共好、循環」核心理念，邀集米其林星級名廚與晶華酒店中餐、西餐及甜點行政主廚團隊，共同推出節慶限定餐飲，同步販售5星級廚房使用的食材與飯店二手良品餐具。
晶華酒店指出，活動所有收入將在扣除必要成本後，全數捐贈予喜憨兒社會福利基金會，為弱勢家庭與青年提供更多支持。
北投大地酒店今年也連續3年捐贈復康巴士，要讓更多身心障礙者能安心往返醫療院所與生活場所，協助減輕家庭照護負擔。
大地酒店表示，連續3年捐贈復康巴士，是對身障人士最直接的支持，也是對城市的回饋。
