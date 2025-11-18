遠東SOGO天母店周年慶拚11.7億元 黃金買氣持續熱絡

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
SOGO天母店周年慶26日登場，目標拚11.7億元。SOGO／提供
遠東SOGO天母店周年慶26日壓軸登場，檔期共12天，周年慶目標拚11.7億元，約與去年持平。

業種方面，黃金珠寶今年成長5%左右，黃金買氣持續熱絡，SOGO觀察預購會表現，目前已有兩筆百萬大單，看好近日黃金略為跌落，搭配全館優惠12%回饋，是消費者入手的好時機。

今年以來超市餐飲成長5%，其中以鼎泰豐、漢來海港表現好，另外烘焙店也有雙位數成長的好表現。SOGO主管指出，隨著敦化館今年年底熄燈，部分海港客人轉移來天母店消費，帶動業績成長。

此外，受到出國潮、電商衝擊，今年化妝品市場表現辛苦，市場業績普遍掉4%，SOGO指出，今年天母業績持平，維持穩定，主要受惠於香奈兒精品香水進駐，館內涵括五大精品香水，有利帶動客流進場，再加上SOGO天母店的化妝品業績占整個天母市場約55%，集客效益顯著，目前預購會精品香水已有雙位數成長，預期周年慶也能衝出好表現。

遠東SOGO天母店推出天母美妝殿堂化妝品9折起，秋冬服飾6折起，city’super 9折促銷活動；化妝品珠寶男女服飾滿5仟送5百，大小家電藝品黃金滿1萬送5百，首五日滿6萬再加贈1千(黃金除外)，可累贈回饋無上限。中國信託全卡友滿5,000元贈300超值回饋享優惠，刷中國信託SOGO聯名卡4%無上限，合併最高回饋達20%。

為滿足顧客全方位需求，天母SOGO持續引進新品牌，符合顧客求新求變的期待。今年有來自法國的JOTT，多彩與高機能的羽絨外套，融合都會潮流與時尚感。來自義大利的NARA CAMICIE，優雅的線條設計，繽紛色彩、與立體裁剪風格，迎合時尚女性豐富的生活體驗。來自日本的Mizuno，超過百年歷史，以高性能運動鞋與機能服飾聞名。同時持續稱霸天母地區的美妝保養品牌，更以精品香氛擴展影響力，在全館近60%的獨家品牌的超強商品力，以硬實力穩坐天母百貨霸主地位。

