快訊

冷氣團來襲 CSD中衛推冬季限定「雪花系列」口罩

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
近日冷氣團抵達，氣溫轉涼外，空氣品質也不佳，很多民眾又把疫情期間戴口罩的習慣重新恢復，⼝罩銷量又明顯上升，CSD中衛即時推出「雪花系列」口罩，爭取商機。圖／CSD中衛提供
近日冷氣團抵達，氣溫轉涼外，空氣品質也不佳，加上流感蠢蠢欲動，為加強呼吸道保護與防乾燥，很多民眾又把疫情期間戴口罩的習慣重新恢復，⼝罩銷量又明顯上升，口罩業者即依據天氣、場合與穿搭選擇不同設計的⼝罩，爭取商機。

這波冷氣來襲，很多⺠眾早晨明顯感到⿐癢、喉嚨乾或輕微咳嗽，很多電商平台近期醫療⽤品、潤喉糖、加濕器等，詢問及銷量上升，並發現「口罩又回來」，不僅能降低病毒與懸浮微粒接觸風險，也可以減少冷空氣對呼吸道的刺激。

在新冠肺炎疫情肆虐期間，CSD中衛設計及推出個人化的口罩，兼具美感與實用，獲得很好的口碑，⼝罩早已不只是防疫⽤品，⽽成為⽇常外出的貼⾝配件，從通勤、上班到旅遊，越來越多⼈依據天氣、場合與穿搭選擇不同設計的⼝罩，兼顧實⽤與美。

CSD中衛引用耳⿐喉科醫師的建議指出，⺠眾在這段期間應保持警覺，持續落實防護習慣，包括接種流感疫苗，外出時配戴⼝罩、注意休息與保暖。

CSD中衛面對這波冷氣團，以及冬季需求，即時推出冬季限定「雪花系列」成⼈平⾯醫療⼝罩，以輕盈透氣材質結合柔霧⾊設計，兼顧長時間配戴的舒適性與防護⼒，希望能一起守護民眾的健康。「雪花系列」每盒三款設計各10片，共30片，售價350 元。

設計 冷氣團 口罩
冷氣團來襲 CSD中衛推冬季限定「雪花系列」口罩

