遠東SOGO台北店周年慶達標 黃金大幅成長40%

SOGO台北店周年慶於17日劃下句點，SOGO指出，今年台北店周年慶受惠普發一萬政策、天氣降溫助攻與國際金價波動，以及精品、名品冬季商品齊全，早春商品上架等因素強力催出買氣，其中，受到國際金價波動，保值、投資避險預期，黃金較去年大幅成長40%，助攻台北三店業績達標。

此外，SOGO指出，今年周年慶，忠孝、復興兩館聯合匯聚逾10家，主打「神級甜點快閃」，成功創造話題、吸引人潮。眾多因素，讓台北店周年慶不僅圓滿，並成功帶動東區周邊商圈熱度。整體來看，今年消費者務實消費，周年慶期間也舉辦多場「偶像團體見面會」集客活動，成功觸發「偶像經濟」在周慶期間的業績助力。

會員方面，SOGO指出，數位工具運用更大有斬獲，在周年慶期間各項回饋催動之下，目前APP會員已突破175萬人，顧客消費力道強勁。

今年周年慶更因遇上鳳凰颱風干擾，中壢店、高雄店周年慶因停班停課而順延一天，人流因颱風天候影響，較去年略微減少，而提袋率則逆勢呈現個位數成長，顯示消費者對 SOGO 周年慶「商品力」與「活動內容」的高度肯定。

根據SOGO觀察，今年受到「普發萬元現金」政策發揮相乘綜效，首日就吸引10萬人次進館消費。首周末六日每日開店前皆有逾500人排隊入館。周年慶客單價也成長7至8%。

超人氣IP《蠟筆小新》來店禮成為另類兌換夯品，首波當天雖有鳳凰颱風干擾，仍吸引逾千位顧客消費前往兌換。周年慶最後一波，再打出APP滿額特別感謝禮，逾千人消費排隊兌換，人潮預計至晚間才會兌換完畢。

忠孝館歐美女裝成長兩成外，戶外休閒運動鞋款同時熱賣，on昂跑、HOKA以及Garmin智慧手錶都有翻倍成長。今年由於房市下滑因素，原家電類別表現較為疲軟，後因這兩周「普發現金」效應，帶動日韓家電成長7%。

超市方面，忠孝館超市Fresh Mart民生商品熱銷，成長2%。食用油、醬油、洗衣球等生活必需品都很暢銷，其中生鮮橄欖油成長10%、雞精成長25%。而養生商品也有30%的成長。此外海鮮成長7%、肉類也有11%的成長。其他包含「買一送一」、「箱購」、「限日限量」等好康回饋，也都助攻超市整體業績成長。

精品方面，復興館周年慶在精品、名品業種，在專櫃人員精準掌握主顧客的能力，加上冬季商品齊全，及早春新品上市的助力，領軍帶動全館達標。

甜點方面，忠孝、復興兩館周年慶期間帶來10家神級快閃甜點名店（LADY M、Mr. Moan 莫恩先生布丁店、純點心、敲敲提拉米蘇等），創造話題、吸引人流，帶動甜點快閃成長超過40%。復興館美食街首度改裝後迎周年慶，美食街整體表現，亦成長有5%。

此外，大巨蛋商場Garden City同慶，上周五、六、日「Super Junior臺北大巨蛋演唱會」，三天總共吸引超過9萬人聆聽，讓Garden City各主題餐廳、餐飲座無虛席。Garden City更舉辦憑票根兌換周年慶折價券活動，活動反應熱烈，每天限量折價券皆全數兌換一空，成功吸引人潮回到東區三館消費。