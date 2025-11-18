快訊

京站周年慶11/19開跑！搭上冷空氣報到 羽絨外套、寢具棉被下殺2折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
C&L韓國被2折起，原價19,800元、特價3,980元。圖／京站提供
C&L韓國被2折起，原價19,800元、特價3,980元。圖／京站提供

入秋最強冷空氣來了，11月19日即將展開周年慶的京站，即備貨萬件保暖商品，羽絨外套、寢具棉被下殺2折起。正展開普發加碼10大銀行刷1萬送1萬點優惠的新光三越，也端出暖冬商品優惠推薦。

京站於11月19日至12月15日展開周年慶，開檔正好搭上氣溫驟降的保暖需求，搭配周年慶優惠，添購冬季用品入手更划算。台北店Q卡友限定全館指定櫃位3,800送500，刷指定8大銀行信用卡滿1萬送500，首五日（11/19-11/23）加碼累積滿1萬元再送500元。

流行秋冬外套來到5折起，像是MAJESTIC LEGON綁帶風衣外套原價5,680元，5折特價2,800元。betty's彩色漸層條紋針織毛衣原價2,980元，5折特價1,490元。mao's doll蝴蝶脖圍原價899元，特價1,398元/二條。Fair Lady HAPPYFACE冬日浪漫2WAY繫帶穆勒雪靴原價4,680元，6折特價2,780元。ISPO+女款X-ALP羽絨外套原價9,980元，6折特價5,999元(限量20件)。mont-Bell PERMAFROST PARKA連帽羽絨外套(男款)原價10,270元，7折特價7,180元(限量15件)。

保暖寢具優惠有blank.抱抱被子原價2,208元~2,598元，特價1,698元~1,998元。C&L韓國被2折起，原價19,800元、特價3,980元。C&L針織紗豆豆毯，原價5,980元，特價1,480元。C&L德蕾毯原價5,980元，特價1,480元，加購價990元。

呼應普發萬元入帳，新光三越精選萬元有找的保暖推薦商品，金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被，結合可蓄熱石墨烯與天然蠶絲透氣親膚又保暖，原價20,800元現在2折特價3,980元就可買到；京都西川日本原裝新合纖雙人毛毯原價12,000元，7.5折特價9,000元；MAMMUT日系保暖羽絨連帽罩衫原價14,200元，7折特價9,900元；可180度展開、多角度送暖的嘉儀KEB-222雙翼對流式電暖器原價6,700元，特價5,360元、陶瓷導熱、體積小，適合小家庭、小資族購入的嘉儀KEP-696陶瓷式電暖器原價3,600元，特價2,880元。

京站於11月19日至12月15日展開周年慶，正好搭上氣溫驟降的保暖需求，推出羽絨外套、寢具棉被下殺2折起。圖／京站提供
京站於11月19日至12月15日展開周年慶，正好搭上氣溫驟降的保暖需求，推出羽絨外套、寢具棉被下殺2折起。圖／京站提供
MAJESTIC LEGON綁帶風衣外套原價5,680元，5折特價2,800元。圖／京站提供
MAJESTIC LEGON綁帶風衣外套原價5,680元，5折特價2,800元。圖／京站提供
Fair Lady HAPPYFACE冬日浪漫2WAY繫帶穆勒雪靴原價4,680元，6折特價2,780元。圖／京站提供
Fair Lady HAPPYFACE冬日浪漫2WAY繫帶穆勒雪靴原價4,680元，6折特價2,780元。圖／京站提供
金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被，原價20,800元，2折特價3,980元。圖／新光三越提供
金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被，原價20,800元，2折特價3,980元。圖／新光三越提供
京都西川日本原裝新合纖雙人毛毯原價12,000元，7.5折特價9,000元。圖／新光三越提供
京都西川日本原裝新合纖雙人毛毯原價12,000元，7.5折特價9,000元。圖／新光三越提供
MAMMUT日系保暖羽絨連帽罩衫原價14,200元，7折特價9,900元。圖／新光三越提供
MAMMUT日系保暖羽絨連帽罩衫原價14,200元，7折特價9,900元。圖／新光三越提供

