快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

聽新聞
0:00 / 0:00

家樂福連收5間！經營21年台中青海店 年底熄燈

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
家樂福台中青海店18日宣布，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日23點。 圖／取自「家樂福青海店-offical」粉專
家樂福台中青海店18日宣布，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日23點。 圖／取自「家樂福青海店-offical」粉專

家樂福門市今年連收第五家。家樂福台中青海店18日宣布，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日23點。今年以來，家樂福已連收四家店，包括桃園店、嘉義北門店、北投店與竹北店，再加上青海店年底熄燈後，家樂福今年已連關五家門市。

家樂福青海店發布公告指出，「感謝您一直以來對家樂福青海店的支持與愛護。很遺憾告訴大家，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日(一)晚間23:00。我們重視每位顧客的權益，後續將由周邊其他分店(量販店：文心店、西屯店、德安店、大墩店、中清店、沙鹿店)、家樂福便利購及家樂福線上購物持續提供優質服務。」

家樂福青海店自2004年開幕以來，已在台中西屯區服務超過21年，與德安店並列為台中僅有的兩家24小時營業的家樂福門市。

隨著青海店結束營業，台中市現僅剩德安店維持24小時營業服務。目前，台中擁有九間家樂福分店，包括大墩店、中清店、沙鹿店、文心店、太平店、西屯店和豐原店等。

關於未來的展店計畫，家樂福指出，將在台南東區開設新店，為加入統一集團後的首間新店，預計面積約4000坪。除了設有賣場外，店內還將引入餐飲品牌，為顧客提供更多選擇。

家樂福 台中市
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

家樂福「1隱藏服務」太強！網友試過後大推：CP值爆表

竹北家樂福熄燈、台知園區進度牛步 議員蔡志環：30年如一日

獨／竹北家樂福熄燈後首次標租流標 有業者建議分層標租

家樂福1萬放大術來了！儲值1萬變1萬1 限量千名搶登記、咖啡買50送50

相關新聞

家樂福連收5間！經營21年台中青海店 年底熄燈

家樂福門市今年連收第五家。家樂福台中青海店18日宣布，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日23點。今年...

奢華羽絨的優雅變奏 MONCLER + JIL SANDER聯名系列正式發售

奢華羽絨服品牌MONCLER與擅長現代極簡優雅的JIL SANDER，帶來第一個合作系列MONCLER + JIL SA...

2025鐘表奧斯卡大獎揭曉 這幾家品牌一口氣摘下不只一個獎項

第25屆日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève, GPHG）日前揭曉。自20...

冷氣團來襲 CSD中衛推冬季限定「雪花系列」口罩

近日冷氣團抵達，氣溫轉涼外，空氣品質也不佳，加上流感蠢蠢欲動，為加強呼吸道保護與防乾燥，很多民眾又把疫情期間戴口罩的習慣...

遠東SOGO台北店周年慶達標 黃金大幅成長40%

SOGO台北店周年慶於17日劃下句點，SOGO指出，今年台北店周年慶受惠普發一萬政策、天氣降溫助攻與國際金價波動，以及精...

京站周年慶11/19開跑！搭上冷空氣報到 羽絨外套、寢具棉被下殺2折起

入秋最強冷空氣來了，11月19日即將展開周年慶的京站，即備貨萬件保暖商品，羽絨外套、寢具棉被下殺2折起。正展開普發加碼1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。