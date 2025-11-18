搶攻普發現金1萬元市場 虎尾農會打出買千送百特惠

搶攻普發1萬元留鄉消費，打響「虎霸王」花生品牌的雲林縣虎尾農會今起打出「買千送百、買萬送千」優惠促銷，並推出元氣花生系列及花生霜淇淋+咖啡新品，農會總幹事蔡武吉強調，農會門市代銷全國農會優質產品，歡迎大家把握機會多多選購「好康買就送」。

虎尾農會今天在農會門市部舉辦國產履歷花生加工產品促銷記者會，請來雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘代言，現場並展示多項產銷履歷花生產品免費試吃，吸引不少民眾參加，展現品牌魅力，尤其花生霜淇淋+咖啡新品馬上引來熱賣，民眾說，比義式咖啡更香濃，尤其散發獨特的土豆香，別具層次感。

謝淑亞說，延續台灣咖啡節，虎尾農會推出花生霜淇淋+咖啡是完美組合，也是創新靈感，增添一絲台灣獨有的土豆香與溫潤口感，是正港的幸福味，值得品嘗。林嘉弘也強調，呷安擱呷健康，「一天一包土豆堅果，健康一定有我」。

農會總幹事蔡武吉也說，農會契作花生260公頃，有身分證的履歷花生，新推出的花生霜淇淋原料以契作花生研磨製成，搭配中華民國農會所產高品質鮮乳，採用低添加、無人工香料天然配方，完整保留花生的濃郁香氣與奶香，帶來「一口花生香、一抹咖啡韻」的全新感受，成為今年產品新亮點。

為搶攻普發一萬現金留鄉消費，蔡武吉當場宣布農會門市推出「買千送百、買萬送千」特惠，農會門市除銷售雲林農特產，更代銷全國優質農特產，不必遠行就可買到想要的特產，深受民眾青睞，用1萬元留鄉消費安全可靠的農會產品，享受好康又可保侓康，歡迎踴躍採購。