UNIQLO x KAWS首度推出針織毛衣系列 GU的潮日常重新定義休閒服

UNIQLO即將推出全新「KAWS WINTER」系列，過去UNIQLO與KAWS聯名合作中，多以休閒剪裁印花T恤與棉質單品為主，這一季「KAWS WINTER」系列首次推出秋冬必備的針織及羊毛衫單品。

「KAWS WINTER」系列以「紅、綠、黃」等具有節慶氛圍的色彩演繹，將KAWS人氣角色「COMPANION」與標誌性圖騰「XX」符號交融點綴，透過刺繡展現。KAWS表示「身為UNIQLO首位駐點藝術家，我很高興能將創作延伸至針織單品設計領域。我一直很喜歡UNIQLO經典的針織衫與毛衣，期待這個系列能提供符合日常穿搭需求又兼具流行感的單品，陪伴大家溫暖過冬。」

這系列採用喀什米爾羊毛與小羊毛兩種材質，提供舒適穿著體驗。童裝系列則精選不同紗線混紡製成的柔軟舒膚針織，打造親膚舒適質地。這次「KAWS WINTER」系列同步推出六款配件單品，包含具有HEATTECH吸濕發熱的毛帽與手套，以「XX」設計符號點綴亮點；成人款雙色針織圍巾搭配「COMPANION」角色圖騰。童裝配件包含針織帽、手套與脖圍，可與同色系圓領針織毛衣互相成套搭配。全系列於11月28日上市。

「KAWS WINTER」全系列包含成人中性款、童裝與配件等共9款設計，將於11月28日上市。圖／UNIQLO提供 KAWS WINTER喀什米爾圓領毛衣，各3,490元。圖／UNIQLO提供 KAWS WINTER HEATTECH毛帽，各590元。圖／UNIQLO提供 KAWS WINTER小羊毛圓領毛衣，各1,290元。圖／UNIQLO提供

時尚名人接力演繹GU「Swe潮日常」

GU今秋冬推出全新休閒服「Sweat；GU大學T系列」，以「Swe潮日常」為主軸的穿搭風格，主張將休閒服從居家服的框架中解放，重新定義為日常穿搭的時尚單品。

本季「GU大學T系列」特別推出兩種不同材質。「PUFF空氣感大學T」採用如泡棉般細緻滑順的雙面材質，立體剪裁設計，塑造獨特輪廓；「Heavy Weight重磅大學T」以刷毛材質打造，布料厚實蓬鬆，特別適合寒冷季節穿著。

GU攜手The Fashion Post共同策劃，邀請橫跨不同世代與領域的名人參與詮釋休閒服穿搭新風格。包括攜手&TEAM成員EJ與NICHOLAS、時尚名模emma、實力派演員松重豐，以及人氣偶像松村沙友理等名人接力登場，各自以自身獨特的生活方式，詮釋休閒服融入日常的多元可能。

GU攜手&TEAM成員EJ與NICHOLAS詮釋秋冬潮日常穿搭。圖／GU提供 日英混血時尚名模emma詮釋GU的休閒服潮日常穿搭。圖／GU提供