快訊

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底「1構造」導致 規模6地震發生機率曝

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

UNIQLO x KAWS首度推出針織毛衣系列 GU的潮日常重新定義休閒服

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO全新「KAWS WINTER」系列，首次推出針織及羊毛衫單品；GU今秋冬主打大學T以潮日常為主軸的穿搭。圖／品牌提供
UNIQLO全新「KAWS WINTER」系列，首次推出針織及羊毛衫單品；GU今秋冬主打大學T以潮日常為主軸的穿搭。圖／品牌提供

UNIQLO即將推出全新「KAWS WINTER」系列，過去UNIQLO與KAWS聯名合作中，多以休閒剪裁印花T恤與棉質單品為主，這一季「KAWS WINTER」系列首次推出秋冬必備的針織及羊毛衫單品。

「KAWS WINTER」系列以「紅、綠、黃」等具有節慶氛圍的色彩演繹，將KAWS人氣角色「COMPANION」與標誌性圖騰「XX」符號交融點綴，透過刺繡展現。KAWS表示「身為UNIQLO首位駐點藝術家，我很高興能將創作延伸至針織單品設計領域。我一直很喜歡UNIQLO經典的針織衫與毛衣，期待這個系列能提供符合日常穿搭需求又兼具流行感的單品，陪伴大家溫暖過冬。」

這系列採用喀什米爾羊毛與小羊毛兩種材質，提供舒適穿著體驗。童裝系列則精選不同紗線混紡製成的柔軟舒膚針織，打造親膚舒適質地。這次「KAWS WINTER」系列同步推出六款配件單品，包含具有HEATTECH吸濕發熱的毛帽與手套，以「XX」設計符號點綴亮點；成人款雙色針織圍巾搭配「COMPANION」角色圖騰。童裝配件包含針織帽、手套與脖圍，可與同色系圓領針織毛衣互相成套搭配。全系列於11月28日上市。

「KAWS WINTER」全系列包含成人中性款、童裝與配件等共9款設計，將於11月28日上市。圖／UNIQLO提供
「KAWS WINTER」全系列包含成人中性款、童裝與配件等共9款設計，將於11月28日上市。圖／UNIQLO提供
KAWS WINTER喀什米爾圓領毛衣，各3,490元。圖／UNIQLO提供
KAWS WINTER喀什米爾圓領毛衣，各3,490元。圖／UNIQLO提供
KAWS WINTER HEATTECH毛帽，各590元。圖／UNIQLO提供
KAWS WINTER HEATTECH毛帽，各590元。圖／UNIQLO提供
KAWS WINTER小羊毛圓領毛衣，各1,290元。圖／UNIQLO提供
KAWS WINTER小羊毛圓領毛衣，各1,290元。圖／UNIQLO提供

時尚名人接力演繹GU「Swe潮日常」

GU今秋冬推出全新休閒服「Sweat；GU大學T系列」，以「Swe潮日常」為主軸的穿搭風格，主張將休閒服從居家服的框架中解放，重新定義為日常穿搭的時尚單品。

本季「GU大學T系列」特別推出兩種不同材質。「PUFF空氣感大學T」採用如泡棉般細緻滑順的雙面材質，立體剪裁設計，塑造獨特輪廓；「Heavy Weight重磅大學T」以刷毛材質打造，布料厚實蓬鬆，特別適合寒冷季節穿著。

GU攜手The Fashion Post共同策劃，邀請橫跨不同世代與領域的名人參與詮釋休閒服穿搭新風格。包括攜手&TEAM成員EJ與NICHOLAS、時尚名模emma、實力派演員松重豐，以及人氣偶像松村沙友理等名人接力登場，各自以自身獨特的生活方式，詮釋休閒服融入日常的多元可能。

GU攜手&TEAM成員EJ與NICHOLAS詮釋秋冬潮日常穿搭。圖／GU提供
GU攜手&TEAM成員EJ與NICHOLAS詮釋秋冬潮日常穿搭。圖／GU提供
日英混血時尚名模emma詮釋GU的休閒服潮日常穿搭。圖／GU提供
日英混血時尚名模emma詮釋GU的休閒服潮日常穿搭。圖／GU提供

演員松重豐以Heavy Weight重磅內刷毛休閒連帽拉鍊外套，搭配Heavy Weight重磅內刷毛休閒寬版直筒褲，穿搭出休閒服的成熟穩重風格。圖／GU提供
演員松重豐以Heavy Weight重磅內刷毛休閒連帽拉鍊外套，搭配Heavy Weight重磅內刷毛休閒寬版直筒褲，穿搭出休閒服的成熟穩重風格。圖／GU提供
松村沙友理以Heavy Weight重磅內刷毛短版休閒連帽上衣，搭配Heavy Weight重磅內刷毛休閒合身裙，詮釋出青春活力造型。圖／GU提供
松村沙友理以Heavy Weight重磅內刷毛短版休閒連帽上衣，搭配Heavy Weight重磅內刷毛休閒合身裙，詮釋出青春活力造型。圖／GU提供

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Gap重返新北進駐中和環球購物中心 看好社區型百貨為未來展店策略之一

美髮師曝去理髮店不該穿的4種衣服 帽T、針織衣都入列

戴資穎加入UNIQLO 15周年品牌大使行列 最愛冬日外套推薦

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

相關新聞

受美國關稅影響蘭花轉攻印度、巴西 農糧署：美國市場也不放棄

台灣號稱蘭花王國，生產的蘭花品質各界有目共睹，而美國為台灣蝴蝶蘭第一大外銷市場，但美國自今年4月2日起宣布將對進口農產品...

UNIQLO x KAWS首度推出針織毛衣系列 GU的潮日常重新定義休閒服

UNIQLO即將推出全新「KAWS WINTER」系列，過去UNIQLO與KAWS聯名合作中，多以休閒剪裁印花T恤與棉質...

鋪上整顆章魚燒！必勝客「丸勝日式章魚燒比薩」只有50間店買得到

必勝客於11月17日傳出「和風章魚燒比薩」停售的消息，引起網路上的熱烈討論。甫經過一天，必勝客又於11月18日宣佈將以全...

普發現金幸福加倍享 義大天悅祭出住一晚送一晚與續住優惠

政府普發現金已開跑，正是年底出遊好時機，義大天悅飯店把萬元現金轉化為實質幸福感，包含11月30日前入住飯店，贈房客每人一...

馬來西亞結球萵苣芬普尼殘留超標3倍 近1公噸食藥署要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，包含蔬果、醬油、維生素飲料等共10項不合格。一批由馬來西亞進口的結球萵苣，在邊境...

屈臣氏如何讀懂台灣人的心？3大關鍵抓住消費動能 創300%業績成長、國際旅客指定伴手禮

2025網路口碑之星｜夜市美食面膜帶動300％成長，熟齡照護與公益聲量年增225.8％，屈臣氏以文化、健康與永續布局，從通路店家走進台灣人日常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。