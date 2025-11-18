受美國關稅影響蘭花轉攻印度、巴西 農糧署：美國市場也不放棄

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部農糧署上午在台北市府轉運站舉行「因應美國關稅擴大花卉行銷『花卉城市·幸福出發』」記者會。署長姚士源受訪表示，面對美國關稅對國內花卉業者的衝擊，先從國內花卉的行、促、消來輔導業者，推廣到民眾的生活。記者黃義書／攝影
農業部農糧署上午在台北市府轉運站舉行「因應美國關稅擴大花卉行銷『花卉城市·幸福出發』」記者會。署長姚士源受訪表示，面對美國關稅對國內花卉業者的衝擊，先從國內花卉的行、促、消來輔導業者，推廣到民眾的生活。

台灣號稱蘭花王國，生產的蘭花品質各界有目共睹，而美國為台灣蝴蝶蘭第一大外銷市場，但美國自今年4月2日起宣布將對進口農產品加徵關稅後，農糧署指出，蝴蝶蘭市值已由去年4月至10月的新台幣12億減至今年同期的10億，減幅約16%，除美國外，蝴蝶蘭外銷新興市場將把目標放在印度、巴西等國。

據農業部統計，今年4至10月底止，銷美蝴蝶蘭出口量約2727公噸，與去年同期2777噸相比減幅約1.8%。農糧署長姚士源表示，目前20%的暫時性關稅由國內與美國當地業者各吸收10%，而蘭花開拓的新興市場包含印度、巴西等國，也盡量把蘭花外銷分流到日本、韓國、加拿大等國，但也不會因為對等關稅就放棄美國市場。

姚士源指出，市值變化變化也不大，去年4至10月大概新台幣12億，今年同期約10億，減幅約16%，也因為關稅緣故，報價上也會報便宜一點。

台灣蘭花產銷發展協會今年上半年曾指出，台糖在美國有塊基地，如果能把蝴蝶蘭大苗先海運到美國，利用台糖位於加州的基地進行抽梗，這樣也能更貼近美國市場，也可以擴大投資，如果台糖能釋出當作台灣蘭花產業的前哨站，就能達到市場、農民和台糖的三贏。

姚士源表示，台糖的基地佔地約5公頃，然而設備已是20多年的老設備，還需要進行整體翻新，也必須切合需求，目前仍在審慎評估中。

農糧署指出，雖然我國花卉產業受到美國關稅影響，為強化整體競爭力，除結合高人流公共場域布展與跨域行銷外，並持續推動建構新興銷售通路、花卉啟蒙課程及舉辦大型國際花展等活動，多元管道拓展內需市場推動國人在生活中親近花卉、使用花卉。

