知名廠牌進口中國速凍葡萄 逾4.7公噸退運銷毀

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，知名廠牌從中國進口的速凍葡萄農藥殘留違規，分別是「祿芬隆」超標與發現不得檢出的「依滅列」，整批逾4.7公噸，全數在邊境退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共有10項不合格產品，如緬甸黑芝麻、菲律賓冷凍章魚、中國紙盤、印尼仙草、越南新鮮高麗菜等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘今天向媒體說明，這次有1批由輸入業者蜂之鄉有限公司報驗的中國進口速凍葡萄檢出殘留農藥祿芬隆0.02ppm、依滅列0.02ppm。據農藥殘留容許量標準，祿芬隆以0.01ppm為法規容許值；依滅列為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.01 ppm。

這次不合格中國進口速凍葡萄重量超過4.7公噸，全數在邊境依規定退運或銷毀，並未進入台灣市場，劉芳銘說，這是該輸入業者近6個月以來第1批不合格產品，業者在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外，劉芳銘說，有1批由輸入業者「好食國際有限公司」報驗的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明0.02g/kg，依據規定，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為0.01g/kg以下。這批日本的醬油共計8.1公斤，全數在邊境必須退運或銷毀。

根據食藥署統計，從今年5月10日至11月10日止，受理產地為日本的醬油，報驗1161批，檢驗不合格3批，不合格率0.3%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格。食藥署從11月18日起至12月17日止，針對日本醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

這次邊境查驗不合格名單，還有1批加拿大綜合維生素液體飲料，劉芳銘表示，這是由輸入業者「祐美有限公司」報驗，檢出防腐劑己二烯酸1.6g/kg，產品為噴霧型態，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，非表列准用的食品範圍。

劉芳銘表示，這批加拿大的綜合維生素液體飲料共計4.32公斤，在邊境必須全數退運或銷毀。食藥署針對祐美有限公司在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。