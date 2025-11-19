猫猫喵喵公益菓子舖 × 山本修聯名推出《貓．美術館蛋捲禮盒》－當藝術的靈魂 化作甜點的香氣
台灣人氣甜點品牌「猫猫喵喵公益菓子舖」首次與日本藝術家山本修合作，推出全新聯名之作——《貓．美術館蛋捲禮盒》，以經典名畫為靈感，將藝術與甜點結合，化身為兩款優雅貓咪的創作：〈貓娜麗莎・花生經典蛋捲〉與〈戴珍珠耳環的少女貓・鐵觀音茶香蛋捲〉，讓經典以可愛而幽默的姿態重新登場。
此次聯名以「當藝術的靈魂，化作甜點的香氣」為主題，將經典名畫轉化為充滿故事的甜點藝術。從插畫包裝、鐵盒收藏設計到口感比例，皆展現職人對細節的講究。每一口蛋捲皆以「剛剛好的入口長度」設計，酥脆中藏柔、濃郁卻不膩，讓香氣在唇齒間層層綻放，帶來如藝術展般的味覺體驗。
有你共創數位旗下日本藝術家山本修Shu Yamamoto，2007年開始創作名畫貓化的《貓．美術館》系列作品，將貓融入世界名畫中，充滿想像力與個人風格的畫風，讓嚴肅的名畫變得可愛有趣，逐漸受到民眾喜愛並開始於世界各地推出個展及出版相關畫集。
《貓．美術館蛋捲禮盒》兩款不同風味禮盒同步上市，以典藏級鐵盒呈現，將「貓娜麗莎」與「戴珍珠耳環的少女貓」兩位藝術喵化身成可愛經典，不僅是節慶送禮的理想選擇，更具收藏與展覽般的藝術氛圍。
《貓．美術館蛋捲禮盒》兩款風味介紹
貓娜麗莎・花生經典蛋捲
經典微笑之下，藏著一抹堅果香。溫潤花生香氣在唇齒間緩緩散開，濃郁卻不張揚，柔滑不膩，每一口都是時間靜止的美好瞬間。
戴珍珠耳環的少女貓・鐵觀音茶香蛋捲
抹茶香的神秘光澤，深焙鐵觀音融入綿密內餡，在細緻蛋香中展現東方雅緻，優雅如畫，餘韻如詩。
猫猫喵喵公益菓子舖 × 山本修《貓．美術館蛋捲禮盒》已正式上市，猫猫喵喵公益菓子舖官網及七見櫻堂全台門市皆可購買。猫猫喵喵公益菓子舖長期推行街貓助養行動。本次推出的《貓．美術館蛋捲禮盒》，每售出200盒即捐出收益，用於支援一隻貓咪一個月的助養計畫，讓美味不僅療癒味蕾也溫暖生命。
