鋪上整顆章魚燒！必勝客「丸勝日式章魚燒比薩」只有50間店買得到
必勝客於11月17日傳出「和風章魚燒比薩」停售的消息，引起網路上的熱烈討論。甫經過一天，必勝客又於11月18日宣佈將以全新面貌，推出「丸勝日式章魚燒比薩」，首創將整顆章魚燒加到比薩上的模式，限定於50間門市限量販售。另外還有「千島海鮮盛宴比薩」同步新登場。
標榜每片比薩都放上一顆章魚燒的「丸勝日式章魚燒比薩」，搭配使用柴魚片與日式照燒，可以品嚐到外酥內軟的章魚燒與經典的日式街頭滋味，即日起至12月15日期間限定販售，率先於六都50間門市獨家限時開賣，提供大比薩、小比薩與個人比薩三種尺寸選擇，大比薩外帶單點嘗鮮價420元起；外帶買大送大/外送買大送小840元起、小比薩590元起、個人比薩135元。
全新「千島海鮮盛宴比薩」，則使用極選干貝、大蝦、魷魚圈等海味食材鋪滿比薩，再以特製千島醬增添層次感，自即日起於全台門市販售，大比薩外帶單點嘗鮮價434元起；外帶買大送大/外送買大送小869元起、小比薩619元起、個人比薩135元。
