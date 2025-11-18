普發現金幸福加倍享 義大天悅祭出住一晚送一晚與續住優惠

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
搶普發現金商機，義大天悅祭出住一晚送一晚與續住優惠。照片／業者提供
搶普發現金商機,義大天悅祭出住一晚送一晚與續住優惠。照片／業者提供

政府普發現金已開跑，正是年底出遊好時機，義大天悅飯店把萬元現金轉化為實質幸福感，包含11月30日前入住飯店，贈房客每人一張摩天輪搭乘券，以及多種住房專案優惠，「好事成雙1+1 PLUS」，平日4人連住2晚或同日住2間客房只要5,000元。

迎接普發現金熱潮，義大天悅飯店即日起至12月29日止，加碼推出「好事成雙1+1 PLUS」住房專案，溫馨家庭房平日連續住宿2晚或同日入住2間5,000元起，平均每人每晚不到700元！周五、周六入住或周六同時入住2間，加碼贈乙次翌日義大百匯餐廳自助式早餐4客（2大2小），無論是家庭旅遊或高雄購物行，都享有超值折扣，千萬別錯過冬季漫遊的好機會！

為增添家庭旅遊的豐富性，義大天悅飯店規劃「普悅同樂遊義大」住房專案，親子住宿自帶遊戲室和各種玩具的Hape親子主題房（隨機主題），2大2小每晚7,999元起，共有生日派對、軌道歷險、童樂廚房和叢林探索四種主題，包含翌日義大百匯自助式早餐和義大遊樂世界門票，歡迎大小朋友共同體驗義大世界的精彩生活。

另外，義大天悅飯店向長期支持的顧客及軍人、公務員、教師、醫護人員表達謝意，即日起至12月29日止，特別推出「感謝有你！軍公教醫護樂齡」優惠住房專案，為體恤軍公教醫護從業人員辛勞，加碼邀請樂齡族同享。

入住時只要出示相關證件或年滿60歲者，平日入住菁英雅緻家庭房每晚2,999元，包含翌日自助式早餐2客，若原房型續住不吃早餐再優惠，每晚2,500元起，周六入住僅需加價1,100元，翌日早餐升級為2位成人與2位12歲以下兒童共4客早餐，此次活動不僅回饋顧客，更致敬社會守護者，義大天悅期盼在歲末之際，邀請更多旅人來南臺灣享受宜人的氣候，輕鬆暢遊高雄，樂享質感假期。

普發一萬
