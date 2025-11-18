快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

聽新聞
0:00 / 0:00

馬來西亞結球萵苣芬普尼殘留超標3倍 近1公噸食藥署要求退運或銷毀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一批由馬來西亞進口的結球萵苣，在邊境被驗出農藥芬普尼殘留達0.003ppm，已超過法規容許值0.001ppm，整批共9680公斤，在邊境被要求退運或銷毀。圖／取自食藥署官網
一批由馬來西亞進口的結球萵苣，在邊境被驗出農藥芬普尼殘留達0.003ppm，已超過法規容許值0.001ppm，整批共9680公斤，在邊境被要求退運或銷毀。圖／取自食藥署官網

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，包含蔬果、醬油、維生素飲料等共10項不合格。一批由馬來西亞進口的結球萵苣，在邊境被驗出農藥芬普尼殘留達0.003ppm，已超過法規容許值0.001ppm，整批共9680公斤，在邊境被要求退運或銷毀。近期芬普尼雞蛋引發民眾恐慌，芬普尼依法不可用於養雞，但可用於蔬果除蟲，不同食品芬普尼殘留，依攝食量風險訂有限制。

這批結球萵苣是由「全球合作開發股份有限公司」從馬來西亞進口。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，這批檢出殘留農藥芬普尼0.003ppm，依「農藥殘留容許量標準」，芬普尼用於蔬果類，殘留值以0.001ppm為法規容許值，這是業者6個月內第二批不合格產品，食藥署依規定將邊境查驗比率調升為逐批查驗。另針對馬來西亞相關產品，仍維持一般抽批。

一批輸入業者「好食國際有限公司」輸入的日本百年醬油老牌「大字牌」，被檢出防腐劑超標。劉芳銘表示，這批日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.02公克，依規定雙十二烷基硫酸硫胺明用於醬油，用量須在每公斤0.01公克以下，這批醬油在變境必須退運或銷毀。

劉芳銘表示，近半年由日本醬油輸入共報驗1161批，其中3批不合格，不合格率3%，違規原因都是防腐劑超標，為此，食藥署11月18日至12月17日止，針對日本醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

國內知名養蜂業者「蜂之鄉」，自中國大陸進口一批「速凍葡萄」，被檢出農藥祿芬隆0.02ppm、依滅列0.02ppm，均超過殘留量限制的0.01ppm。劉芳銘說，這批共4748公斤的產品，必須在邊境退運或銷毀，業者為半年內第一批不合格，在邊境抽驗比率，由一般抽批調升為加強抽批，抽驗比率為20％至50%。

馬來西亞 芬普尼
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰檢調查封存芬普尼蛋為何再流入市場 台中龍忠蛋行負責人20萬交保

彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

彰檢再約詢文雅畜牧場人員 釐清芬普尼蛋汙染源及出貨台中責任

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布！遍及下游5區35家…恐都已下肚

相關新聞

馬來西亞結球萵苣芬普尼殘留超標3倍 近1公噸食藥署要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，包含蔬果、醬油、維生素飲料等共10項不合格。一批由馬來西亞進口的結球萵苣，在邊境...

屈臣氏如何讀懂台灣人的心？3大關鍵抓住消費動能 創300%業績成長、國際旅客指定伴手禮

2025網路口碑之星｜夜市美食面膜帶動300％成長，熟齡照護與公益聲量年增225.8％，屈臣氏以文化、健康與永續布局，從通路店家走進台灣人日常。

學生搶試AI購物！7-11未來超商X-STORE 9進駐中央大學

7-ELEVEN最新一代未來超商「X-STORE 9」進駐中央大學，17日在女14舍商場開幕營運，首日迎來許多學子搶先體...

米其林入選台中餐酒館FReNCHIE FReNCHIE宣布年底熄燈 關鍵原因揭曉

繼「小樂沐Le Côté LM」後，又一家曾獲《臺灣米其林指南》入選肯定的台中餐廳將熄燈！曾於2023、2024連續兩年...

別錯過今年第一口新酒！全球零時差開瓶日將至 2025薄酒萊新酒來了

一年一度的薄酒萊新酒全球零時差開瓶日，將在11月20日登場，橡木桶洋酒今年再度引進話題酒款，邀葡萄酒愛好者以最快速度品嘗...

燒肉、異國料理＋BAR MOOD調酒！台中最新深夜食堂「CHAR CHAR」登場

麻葉餐飲集團全新品牌「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung」將於11月21日正式開幕。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。