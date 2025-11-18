馬來西亞結球萵苣芬普尼殘留超標3倍 近1公噸食藥署要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，包含蔬果、醬油、維生素飲料等共10項不合格。一批由馬來西亞進口的結球萵苣，在邊境被驗出農藥芬普尼殘留達0.003ppm，已超過法規容許值0.001ppm，整批共9680公斤，在邊境被要求退運或銷毀。近期芬普尼雞蛋引發民眾恐慌，芬普尼依法不可用於養雞，但可用於蔬果除蟲，不同食品芬普尼殘留，依攝食量風險訂有限制。

這批結球萵苣是由「全球合作開發股份有限公司」從馬來西亞進口。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，這批檢出殘留農藥芬普尼0.003ppm，依「農藥殘留容許量標準」，芬普尼用於蔬果類，殘留值以0.001ppm為法規容許值，這是業者6個月內第二批不合格產品，食藥署依規定將邊境查驗比率調升為逐批查驗。另針對馬來西亞相關產品，仍維持一般抽批。

一批輸入業者「好食國際有限公司」輸入的日本百年醬油老牌「大字牌」，被檢出防腐劑超標。劉芳銘表示，這批日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.02公克，依規定雙十二烷基硫酸硫胺明用於醬油，用量須在每公斤0.01公克以下，這批醬油在變境必須退運或銷毀。

劉芳銘表示，近半年由日本醬油輸入共報驗1161批，其中3批不合格，不合格率3%，違規原因都是防腐劑超標，為此，食藥署11月18日至12月17日止，針對日本醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

國內知名養蜂業者「蜂之鄉」，自中國大陸進口一批「速凍葡萄」，被檢出農藥祿芬隆0.02ppm、依滅列0.02ppm，均超過殘留量限制的0.01ppm。劉芳銘說，這批共4748公斤的產品，必須在邊境退運或銷毀，業者為半年內第一批不合格，在邊境抽驗比率，由一般抽批調升為加強抽批，抽驗比率為20％至50%。