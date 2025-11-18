屈臣氏如何讀懂台灣人的心？3大關鍵抓住消費動能 創300%業績成長、國際旅客指定伴手禮

對許多台灣人而言，屈臣氏就是日常的一部分。從工作通勤途中補貨，到假日購買保健品與美妝，每一位消費者都可能在不同的人生階段，走進這個熟悉空間。過去一年，屈臣氏不只滿足日常採買，更在文化體驗、健康陪伴與公益永續三個面向展現新行動力，形成讓市場與消費者都感受到的推進力。在大數據股份有限公司旗下《網路溫度計DailyView》舉辦的「2025第八屆網路口碑之星」中，獲得生活消費領域「連鎖藥妝藥局」領航創新獎。

本屆網路口碑之星以「AI領航 信任先行」為核心精神，表彰勇於擁抱AI創新、落實ESG行動、並以信任為價值底座的品牌典範。這份肯定並非來自單一爆點，而是源於品牌持續對「台灣生活」的體察：文化值得被日常化、健康必須簡單可及、永續與公益不該是短線操作。這樣的表現背後，是屈臣氏長年投入的結果，而非一時行銷。本文聚焦3大關鍵，解析品牌如何深植台灣生活。

消費趨勢觀察：消費邏輯翻轉 從比價格到找感受

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一年（2024年7月1日至2025年6月26日）情緒與消費高度交纏。生活消費討論呈現兩大顯著趨勢：

一、IP合作與限定商品持續引爆粉絲經濟，相關聲量達107.5萬筆，年增75.3％。

二、療癒式與體驗導向消費快速上升，聲量達86.7萬筆，年增32.5％。

在情緒壓力與快速節奏的生活條件下，消費者不再只追求功能與價格，而是尋找能帶來陪伴、趣味與生活感受的品牌體驗。在這樣的消費語境中，誰能把日常情緒語言「說得生活、做得有感」，就能走進使用者的日常。過去一年，台灣屈臣氏不只是販售商品，而是透過產品與行銷企劃重新定義「陪伴」的形式。最具代表性的例子，便是把台灣文化素材化成生活提案的面膜系列。

關鍵一：文化跨界成保養品 創造高討論度

天天美麗美食面膜系列是過去一年最受討論的文化美妝商品之一，從珍珠奶茶、牛肉麵、藥燉排骨，到滷肉飯與鹽酥雞，這些熟悉的台灣味竟然變成保養品的一部分，讓日常護膚多了點會讓人笑出來的趣味。上市後，首批四萬包迅速售罄，相關影片累計觀看突破四百萬次、互動超過二十萬次，大幅帶動品牌銷售成長。更成為國外旅客愛不釋手的伴手禮，帶回家留下旅程記憶、分送親朋好友。甚至有網友認真評論鹽酥雞款的氣味，形容帶著九層塔與蒜香，成功引發熱烈討論。

屈臣氏企業暨社群溝通經理蘇婕勻接受《網路溫度計DailyView》訪問時，將成果歸因於清楚的策略定位：天天美麗面膜系列自2024年推出以來，迅速在市場與網路引發熱議。首波上市限量四萬包更引起一波美食面膜搶購風潮；藉由創新台灣味概念與話題行銷，該系列成功提升品牌能見度與詢問度，帶動天天美麗品牌效益正向成長，與300％以上的業績成長。

與國立故宮博物院的合作，則把這份趣味延伸到文化脈絡。屈臣氏成為台灣首家將歷史典藏轉化為日常用品的藥妝通路，從《唐人宮樂圖》中取材，將唐代仕女形象融入包裝，推出三款聯名面膜。經典館藏翠玉白菜、肉形石與毛公鼎則出現在潔膚柔濕巾、磁鐵以及不鏽鋼吸管杯等限量商品包裝上，讓故宮元素以更貼近日常的方式進入消費者手中。作為通路龍頭，屈臣氏並未把文化視為一次性的行銷素材，當國寶元素出現在面膜與濕巾上，不只是產品包裝的創意，更成為消費者願意分享、願意帶著走的日常實用小物。網友反應認為「具正⾯意義且帶有驚喜感的活動」，拉抬總聲量成⻑21.4％。

關鍵二：日常陪伴塑造信任 也走進每個年齡的健康需求

文化反差吸引眼球，但真正支撐這些創新的，是屈臣氏在台灣長年累積的日常存在感。自1987年扎根台灣以來，580間門市深入城市與社區，每月服務超過700萬名顧客，長期存在於台灣人的日常路徑之中。擁有25,000多項商品選擇、藥師與美容顧問的專業服務，再加上700萬寵i會員的信賴，屈臣氏不只是採買補給品的地方，更是在日常裡，走過就會想進去看看、想到就會順道補充的熟悉存在。

延續這份陪伴角色，屈臣氏近年加速推進「全齡健康照護」。從年輕世代講求的營養補充、情緒與睡眠管理，到中高齡族群關注的骨關節、視力與日常行動力，商品線已涵蓋維他命、運動營養、女性生理照護、助眠和骨關節保健等多個面向。

線上，屈臣氏APP提供一對一健康評估與諮詢，讓「遇到健康問題要問誰？」變得更直覺。線下，門市藥師與美容顧問、社區講座與衛教活動，則維持真實互動，將照顧帶回日常生活的節奏中。無論剛踏入職場、忙於家庭角色，或專注健康維持的熟齡族群，都能在不同階段找到適合的支持。

關鍵三：公益聲量年增225.8％ 實踐健康與永續

守護健康、陪伴樂齡、推動永續，也成為屈臣氏近年的重要版圖。品牌自2014年起推動「愛妳不肺力」女性肺癌防治行動，十年間累計捐助逾千萬元，提供弱勢族群篩檢補助與照護資源，持續讓早期偵測觀念深入社會。更結合LINE Pay平台與基金會官網捐款機制，讓民眾能以日常行動加入支持。

2024年末，當我們邀請愛妳不肺力合作單位「台灣癌症基金會」，以及癌友們一同共進午餐，分享了這個成果，大家都給予高度肯定並且感謝屈臣氏不僅持續推動活動聲量，更讓民眾有意義的實質參與。

在熟齡照護面向，屈臣氏推動「金采小學堂」，與公益團體合作走進社區，陪伴長輩學習保養、化妝與健康管理。今年第三場活動於高雄舉辦（合作單位：弘道老人基金會），現場不少長輩首次接觸保養與彩妝課程時，露出興奮神情，這樣的真實互動也是品牌持續前進的動力。

此外，屈臣氏倡導「屈動綠色生活」，串聯供應商與消費者共同實踐永續消費，從日常購物行為累積環保影響力。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，在公益議題上，屈臣氏相關話題分享數年增225.8％，網路互動⼒成⻑22.5％。讓活動不只感動現場，也在社群上持續擴散。

把承諾做成每一天都看得到的陪伴

無論是面膜、保健品，還是社區與公益活動，屈臣氏把「照顧」落在生活情境中，而不是只停留在陳列架前。這也是獲得「2025第八屆網路口碑之星」肯定的核心基礎。談及下一步時，蘇婕勻表示：

未來，我們將繼續以真誠與專業，陪伴每一位消費者更健康、更美好。

在科技與AI逐漸成為市場競爭門檻的時代，屈臣氏選擇以前線服務與日常陪伴為起點，讓「信任與照顧」先被看見。這份穩定與真實，正呼應本屆「AI領航 信任先行」的精神。

