米其林入選台中餐酒館FReNCHIE FReNCHIE宣布年底熄燈 關鍵原因揭曉

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「FReNCHIE FReNCHIE」曾於2023、2024連續兩年獲得《臺灣米其林指南》入選餐廳肯定。圖／摘自「FReNCHIE FReNCHIE」FB
繼「小樂沐Le Côté LM」後，又一家曾獲《臺灣米其林指南》入選肯定的台中餐廳將熄燈！曾於2023、2024連續兩年獲得《臺灣米其林指南》入選餐廳肯定的精緻法式餐酒館「FReNCHIE FReNCHIE」，即將於今年12月31日進入最後營業日。餐廳在公告中表示，「在2025年的最後一個月，『FReNCHIE』 將像一部我們最喜歡的電影來到尾聲。」

位於台中市西屯區文心路的「FReNCHIE FReNCHIE」，創立於2021年，初開業時走fine dining路線，自2024年起轉型為價位更親民、用餐形式更輕鬆的Bistronomy餐酒館。在「FReNCHIE FReNCHIE」於2023年首度成為《臺灣米其林指南》入選餐廳時，米其林評審員曾盛讚：「來自上海的主廚精心設計出隨季節更迭的菜單，正餐後的法式吐司特別令人期待。」

雖然「FReNCHIE FReNCHIE」並未在公告中提及歇業的原因，但據了解，主要是因為業主台中富王大飯店將啟動危老改建，因此同樣在富王大樓的「FReNCHIE FReNCHIE」，必須在拆除前停業。早在今年6月底，坐落於富王大飯店1樓、號稱「台中最難訂位中餐廳」的米其林一星餐廳「文公館」，也因為同樣的理由吹起熄燈號。

「FReNCHIE FReNCHIE」在公告中表示，「從 fine dining 的精緻，到深夜酒吧的放肆，偶爾加上一點我們對浪漫的詮釋，因為有大家的陪伴，這段旅程才能一路走到現在。」餐廳同時感謝粉絲的支持，「謝謝你，曾與我們一起度過的每個夜晚。」

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「FReNCHIE FReNCHIE」宣告將於今年12月31日進入最後營業日。圖／摘自「FReNCHIE FReNCHIE」IG
「FReNCHIE FReNCHIE」於2021年開幕。圖／摘自「FReNCHIE FReNCHIE」FB
餐廳 米其林 飯店
