別錯過今年第一口新酒！全球零時差開瓶日將至 2025薄酒萊新酒來了

一年一度的薄酒萊新酒全球零時差開瓶日，將在11月20日登場，橡木桶洋酒今年再度引進話題酒款，邀葡萄酒愛好者以最快速度品嘗新年份的第一口驚喜。今年薄酒萊新酒延續佳美葡萄以人工採收的傳統工法，並由約2萬名歐洲採收者參與釀造，確保果串完整，得以運用薄酒萊獨有的「半碳酸浸漬法」萃出明亮奔放的果香。

橡木桶洋酒今年除攜手薄酒萊名莊喬治．杜柏夫（Georges Duboeuf），也同步迎來布根地的百年酒莊拉摩亞（Moillard）。拉摩亞創立於1850年，以30至50年的老藤葡萄聞名，深根帶出的厚實營養，使酒款層次更顯飽滿深邃，與喬治．杜柏夫的清新果香形成鮮明對比。

熱銷的杜柏夫薄酒萊新酒，以亮麗紫紅色開場，黑莓、櫻桃香氣清新甜美，入口多汁柔滑，展現2025年份特有的青春活力；村莊級彩繪瓶則呈現寶石紅色澤，黑色水果香氣濃郁，酒體結構緊實，層次深邃而優雅。粉紅新酒以葡萄柚粉色登場，散發覆盆子、紅醋栗與蜜桃的酸甜氣息，酒體輕盈活潑，是聚會的明亮焦點。橘漾新酒則以金橙色吸睛，柑橘、玫瑰與杏仁香氣交疊，風味圓潤細膩，帶異國風韻。

來自拉摩亞酒莊的薄酒萊新酒，選用100%佳美葡萄，手工採收與傳統整串發酵讓果香更顯奔放。酒色深紅帶紫羅蘭光澤，覆盆子、紅加侖與黑櫻桃香氣鮮明，口感柔順圓潤，展現出2025年份的細緻與生命力。

目前至全台橡木桶洋酒門市預購可享85折優惠，會員不限金額即可享15公里內免費外送。橡木桶身為連鎖酒商龍頭，代理上千款國際品牌，更多資訊可至官網或社群平台查詢。