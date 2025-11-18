別錯過今年第一口新酒！全球零時差開瓶日將至 2025薄酒萊新酒來了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
薄酒萊名莊喬治．杜柏夫（Georges Duboeuf）。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
薄酒萊名莊喬治．杜柏夫（Georges Duboeuf）。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一年一度的薄酒萊新酒全球零時差開瓶日，將在11月20日登場，橡木桶洋酒今年再度引進話題酒款，邀葡萄酒愛好者以最快速度品嘗新年份的第一口驚喜。今年薄酒萊新酒延續佳美葡萄以人工採收的傳統工法，並由約2萬名歐洲採收者參與釀造，確保果串完整，得以運用薄酒萊獨有的「半碳酸浸漬法」萃出明亮奔放的果香。

橡木桶洋酒今年除攜手薄酒萊名莊喬治．杜柏夫（Georges Duboeuf），也同步迎來布根地的百年酒莊拉摩亞（Moillard）。拉摩亞創立於1850年，以30至50年的老藤葡萄聞名，深根帶出的厚實營養，使酒款層次更顯飽滿深邃，與喬治．杜柏夫的清新果香形成鮮明對比。

熱銷的杜柏夫薄酒萊新酒，以亮麗紫紅色開場，黑莓、櫻桃香氣清新甜美，入口多汁柔滑，展現2025年份特有的青春活力；村莊級彩繪瓶則呈現寶石紅色澤，黑色水果香氣濃郁，酒體結構緊實，層次深邃而優雅。粉紅新酒以葡萄柚粉色登場，散發覆盆子、紅醋栗與蜜桃的酸甜氣息，酒體輕盈活潑，是聚會的明亮焦點。橘漾新酒則以金橙色吸睛，柑橘、玫瑰與杏仁香氣交疊，風味圓潤細膩，帶異國風韻。

來自拉摩亞酒莊的薄酒萊新酒，選用100%佳美葡萄，手工採收與傳統整串發酵讓果香更顯奔放。酒色深紅帶紫羅蘭光澤，覆盆子、紅加侖與黑櫻桃香氣鮮明，口感柔順圓潤，展現出2025年份的細緻與生命力。

目前至全台橡木桶洋酒門市預購可享85折優惠，會員不限金額即可享15公里內免費外送。橡木桶身為連鎖酒商龍頭，代理上千款國際品牌，更多資訊可至官網或社群平台查詢。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一年一度的薄酒萊新酒全球零時差開瓶日，將在 11 月 20 日登場。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一年一度的薄酒萊新酒全球零時差開瓶日，將在 11 月 20 日登場。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

社群 黑色
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／生涯第6次飆分秀！馬卡南狂轟47分 爵士2OT險勝公牛

NBA／愛德華大爆發助76人退綠衫軍 喬治將回歸有望見完全體

NBA／遭「鏟倒」未響哨反成關鍵失誤 布朗：漏判葬送比賽

預測年輕夫妻幸福否？ 心理學家教簡單法則：性行為次數減去吵架次數

相關新聞

米其林入選台中餐酒館FReNCHIE FReNCHIE宣布年底熄燈 關鍵原因揭曉

繼「小樂沐Le Côté LM」後，又一家曾獲《臺灣米其林指南》入選肯定的台中餐廳將熄燈！曾於2023、2024連續兩年...

別錯過今年第一口新酒！全球零時差開瓶日將至 2025薄酒萊新酒來了

一年一度的薄酒萊新酒全球零時差開瓶日，將在11月20日登場，橡木桶洋酒今年再度引進話題酒款，邀葡萄酒愛好者以最快速度品嘗...

燒肉、異國料理＋BAR MOOD調酒！台中最新深夜食堂「CHAR CHAR」登場

麻葉餐飲集團全新品牌「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung」將於11月21日正式開幕。...

學生搶試AI購物！7-11未來超商X-STORE 9進駐中央大學

7-ELEVEN最新一代未來超商「X-STORE 9」進駐中央大學，17日在女14舍商場開幕營運，首日迎來許多學子搶先體...

跨世代、跨身體、跨邊界 2025即興舞蹈節展現多元身態

i·dance Taiwan 2025 國際愛跳舞即興節即日起至23日在高雄及台北展開，以「Opening Space：...

樊光耀擔任北京曲劇團《我這一輩子》說書人 老舍經典來台登場

北京曲劇團口碑劇目《我這一輩子》由廣藝基金會、中國戲劇家協會，攜手故事工廠主辦，將於2025年12月13日至14日於台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。