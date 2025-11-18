燒肉、異國料理＋BAR MOOD調酒！台中最新深夜食堂「CHAR CHAR」登場

麻葉餐飲集團全新品牌「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung」將於11月21日正式開幕。店內提供燒肉牛排、異國Tapas，同時由「亞洲五十大酒吧」BAR MOOD首度進駐台中操刀調酒，以「共享式餐飲」的複合空間型態，打造出全新的台中夜生活殿堂。

「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung」店址位於台中市北屯區，店名「CHAR CHAR」取自台語「赤赤」與中文「恰恰」的雙重意含，同時也代表「Charisma」之意。全店採獨棟兩層樓設計，佔地約100坪，一樓為開放式吧台與小型卡座區，二樓規劃多間可容納6～20位的獨立包廂，全店共可容納120位賓客。同時店內亦設有專屬修肉室，提供現點現切的冷藏原塊肉。

品牌視覺由設計師馮宇操刀，以「火與肉的對話」為靈感，將烤網交織的線條融入設計，天花板以木條與白色球體構築層次感，牆面以大廈色塊呈現都市肌理，透過材質與色彩節奏營造空間變化；金屬與木質交錯，搭配吧台區的高腳椅與皮沙發，呈現復古摩登感，並帶來都市綠洲般的放鬆體驗。「音樂」也成為空間中最不可或缺的靈魂，風格橫跨藍調爵士、Soul、Hip Hop 與 Funk，並隨時段轉換歌單，讓人隨著節拍搖擺釋放。

CHAR CHAR以國外盛行的「共享式餐飲」概念作為發想靈感，同時融合酒吧的自由感與餐廳的完整體驗，讓「喝一杯」與「好好吃飯」自然共存。料理部份，CHAR CHAR以炙燻火烤為主題，提供日本A5和牛、澳洲M9橫膈膜、美國Prime菲力、普羅旺斯香料春雞等多種肉品，甚至還有從東山鴨頭延伸的「怪怪組合」。同時搭配主廚特製的「美式BBQ、台式烤肉、川味麻辣、泰式酸辣、港式蔥薑、日式壽喜燒、韓式鹽味芝麻油、紐奧良乾碟」等8種不同風味佐料，讓燒肉化身一場環遊世界之旅。為餐廳導入「共享式餐飲」概念的國際名廚江振誠，推薦「北京烤鴨薄餅＋生菜葉、蔥薑醬、燒肉與海苔」的隱藏版吃法，一次享受多國風格；品牌執行長魏幸怡則推薦「牛排＋台式烤肉醬」的經典組合。

除此之外，店內也提供26道Tapas與7款甜點。其中「醃製鰹魚番茄沙拉」以日式稻草煙燻手法帶出海鮮旨味，再淋上柚子醋帶來清爽酸香；「剝皮椒烏雞煲湯」湯頭辛辣帶甘甜，並有著四川花椒的麻香，入口溫潤又能品嚐軟嫩烏雞。另外還有「墨式法士達捲餅」、「鑊氣招牌炒飯」、「美式起司肉醬大亨堡」等不同餐點。結尾則可享受「煙燻巴斯克蛋糕」、「炭香提拉米蘇」等特色甜點。

名列「亞洲五十大酒吧」的「BAR MOOD」此次也首度進駐台中，由創辦人吳盈憲（Nick Wu）親自操刀限定調酒。台中限定特調「金萱紫蘇冰茶」靈感源自台灣山林氣息與台中悠然的生活節奏，將茶文化融入經典結構中，結合金萱溫潤與紫蘇清香，詮釋土地的包容與季節的流轉。同為台中限定款「東美蜜瓜冰茶」以輕盈果香與柔和茶韻勾勒出台中熱情不張揚、細膩又充滿活力的個性，傳遞中台灣的風土與溫度。

【CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung】

地址：台中市北屯區崇德十路一段415號

電話：04-2422-8177

營業時間：CHAR CHAR steak：週三～週四17:30－00:00（最後點餐 22:30）／週五～週日17:00－01:00（最後點餐 23:30）。BAR MOOD Taichung：週三～週四17:30－00:00（最後點餐 23:30）／週五～週日｜17:00－01:00（最後點餐 00:30）