快訊

被卡2小時出不去 汐止南港今晚大塞車原因曝光

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館發布安全警示了

暗夜火龍蜿蜒！國三台中龍井山林火警 濃煙直竄火光沖天

跨世代、跨身體、跨邊界 2025即興舞蹈節展現多元身態

聯合報／ 記者何定照／即時報導
國際愛跳舞即興節即日起至23日在高雄及台北展開，以「Opening Space：眾身起舞」為主題。圖為在衛武營演出畫面。圖／取自國際愛跳舞即興節臉書
國際愛跳舞即興節即日起至23日在高雄及台北展開，以「Opening Space：眾身起舞」為主題。圖為在衛武營演出畫面。圖／取自國際愛跳舞即興節臉書

i·dance Taiwan 2025 國際愛跳舞即興節即日起至23日在高雄及台北展開，以「Opening Space：眾身起舞」為主題，邀請觀眾參與。

idt 2025廣邀台灣本地與國際間背景各異、關懷各具的資深與新銳實踐者、藝術家；透過即興舞蹈大使計劃、大師專題研究、主題工作坊、風味果醬（Guided Jam）、演出、論壇與圓桌會議等活動，串連台灣各地的舞蹈能量與多樣身體風景。

售票演出部分，2025年「國際愛跳舞即興節」（i．dance Taiwan）將推出連續五晚的「即興舞蹈的身態」演出系列，從講演式演出《解構即興表演》揭開序幕，接續三晚主題明確的「即興舞蹈的身態」，最後由克絲蒂・辛姆森的獨舞《Subterranéa》為句點。

過去15年，藝術節以「即興舞蹈的光譜」作為系列名稱，呈現多樣性與可能性。今年，新任策展人余彥芳延續這樣的精神，並以「即興舞蹈的身態」為題，回應她對當下時代、身體與共在關係的關注。她期待，這不只是名稱的更替，而是一次更深入的實踐開展——將即興帶回現場、關係、以及身體的生成場域。

節目包括：11月18日19:30開幕演出，古舞團《解構即興表演》；11月19日19：30，即興舞蹈的身態（一）打開世代的想像，獨舞Solo王甯，舞蹈眾身Mix古名伸、陳武康，音樂리 Trio = 李英豪、李東熙、李世揚，風味果醬主持 Jam余彥芳。

11月20日19：30即興舞蹈的身態（二）打開共處的可能，獨舞Solo｜許家峰，舞蹈眾身Mix李勇偉、周書毅、許家峰、黎美光、鄭志忠，音樂林小楓、張幼欣、李世揚，風味果醬主持 Jam盧淑嫺。

11月21日19：30即興舞蹈的身態（三）打開女性的星球，獨舞Solo周寬柔，舞蹈眾身Mix克斯蒂．辛姆森、王甯、余彥芳、余承婕、周寬柔、董怡芬、賴思穎、蘇安莉，音樂林子寧、黃晴怡、李嘉翎。風味果醬主持 Jam鄭聿倩。

11月22日19:30閉幕演出：克斯蒂．辛姆森《Subterranéa》 獨舞專場，這位當代即興舞蹈藝術的領軍人物，作品《Subterranéa》中，她透過舞蹈與語言交織的表現，分享自己與癌症對抗的親身經歷——從生死邊緣走來，並面對病痛復發的過程。她將這些生命經驗中所體悟的身體哲學，透過即興舞蹈具體呈現，展現面對困境的深刻力量與生命智慧。

購票洽https://www.opentix.life/event/1934505234569740289

音樂 舞團 藝術家 藝術節
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

五月天阿信難得露一手 迷倒「i-dle」宋雨琦求入團

《10DANCE》竹內龍馬x町田圭太 10舞挑戰兩位男人舞出彼此真情

兩岸客青競技 展客家文化新貌

「崩世光景」為Camping Asia 2025揭幕 香奈兒支持打造亞洲舞蹈重鎮

相關新聞

跨世代、跨身體、跨邊界 2025即興舞蹈節展現多元身態

i·dance Taiwan 2025 國際愛跳舞即興節即日起至23日在高雄及台北展開，以「Opening Space：...

樊光耀擔任北京曲劇團《我這一輩子》說書人 老舍經典來台登場

北京曲劇團口碑劇目《我這一輩子》由廣藝基金會、中國戲劇家協會，攜手故事工廠主辦，將於2025年12月13日至14日於台北...

甜點迷心碎！基隆正濱漁港人氣甜點店傳歇業 店家證實：暫時不會再開

位於基隆正濱漁港的人氣甜點店「寂人甜食」，無預警在社群公告明年租約到期後，即將畫下句點，消息一出，讓不少忠實顧客感到吃驚...

Gap重返新北進駐中和環球購物中心 看好社區型百貨為未來展店策略之一

Gap來台邁入第11年，今年11月中正式進駐新北中和環球購物中心，全新中和環球門市占地逾180坪，涵蓋新生兒、童裝到成人...

橘焱胡同啟動中平價連鎖新戰略 完成換股整合、導入三大營運模型

橘焱胡同（2761）17日宣布，集團於11月取得金管會核准函，正式完成母子公司換股，確立未來以「中平價連鎖」為核心的發展...

來台灣想逛夜市！小池徹平本月底訪台 再扮《死亡筆記本》L

由大場鶇創作故事原型、小畑健作畫的超人氣作品《死亡筆記本》，歷經20年在讀者心中的經典地位屹立不搖，截止至今漫畫已售出超過3000萬冊，也陸續被改編成動畫、電視劇、電影、小說、遊戲等，成為全球最具影響力的現象級作品之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。