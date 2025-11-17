跨世代、跨身體、跨邊界 2025即興舞蹈節展現多元身態

i·dance Taiwan 2025 國際愛跳舞即興節即日起至23日在高雄及台北展開，以「Opening Space：眾身起舞」為主題，邀請觀眾參與。

idt 2025廣邀台灣本地與國際間背景各異、關懷各具的資深與新銳實踐者、藝術家；透過即興舞蹈大使計劃、大師專題研究、主題工作坊、風味果醬（Guided Jam）、演出、論壇與圓桌會議等活動，串連台灣各地的舞蹈能量與多樣身體風景。

售票演出部分，2025年「國際愛跳舞即興節」（i．dance Taiwan）將推出連續五晚的「即興舞蹈的身態」演出系列，從講演式演出《解構即興表演》揭開序幕，接續三晚主題明確的「即興舞蹈的身態」，最後由克絲蒂・辛姆森的獨舞《Subterranéa》為句點。

過去15年，藝術節以「即興舞蹈的光譜」作為系列名稱，呈現多樣性與可能性。今年，新任策展人余彥芳延續這樣的精神，並以「即興舞蹈的身態」為題，回應她對當下時代、身體與共在關係的關注。她期待，這不只是名稱的更替，而是一次更深入的實踐開展——將即興帶回現場、關係、以及身體的生成場域。

節目包括：11月18日19:30開幕演出，古舞團《解構即興表演》；11月19日19：30，即興舞蹈的身態（一）打開世代的想像，獨舞Solo王甯，舞蹈眾身Mix古名伸、陳武康，音樂리 Trio = 李英豪、李東熙、李世揚，風味果醬主持 Jam余彥芳。

11月20日19：30即興舞蹈的身態（二）打開共處的可能，獨舞Solo｜許家峰，舞蹈眾身Mix李勇偉、周書毅、許家峰、黎美光、鄭志忠，音樂林小楓、張幼欣、李世揚，風味果醬主持 Jam盧淑嫺。

11月21日19：30即興舞蹈的身態（三）打開女性的星球，獨舞Solo周寬柔，舞蹈眾身Mix克斯蒂．辛姆森、王甯、余彥芳、余承婕、周寬柔、董怡芬、賴思穎、蘇安莉，音樂林子寧、黃晴怡、李嘉翎。風味果醬主持 Jam鄭聿倩。

11月22日19:30閉幕演出：克斯蒂．辛姆森《Subterranéa》 獨舞專場，這位當代即興舞蹈藝術的領軍人物，作品《Subterranéa》中，她透過舞蹈與語言交織的表現，分享自己與癌症對抗的親身經歷——從生死邊緣走來，並面對病痛復發的過程。她將這些生命經驗中所體悟的身體哲學，透過即興舞蹈具體呈現，展現面對困境的深刻力量與生命智慧。

購票洽https://www.opentix.life/event/1934505234569740289