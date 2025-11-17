樊光耀擔任北京曲劇團《我這一輩子》說書人 老舍經典來台登場

北京曲劇團口碑劇目《我這一輩子》由廣藝基金會、中國戲劇家協會，攜手故事工廠主辦，將於2025年12月13日至14日於台北PLAYground空總劇場演出。在台演出的版本，特邀樊光耀擔任劇目說書人，更為故事增添獨特魅力。

自2022年首演以來，《我這一輩子》巡演足跡橫跨韓國光州與英國愛丁堡藝穗節，廣受國際劇評讚譽，展現北京曲劇的獨特魅力與當代表現力。今年由廣藝基金會特別引進，讓台灣觀眾得以近距離欣賞這齣以「京味」講述人性與命運的舞台佳作。

《我這一輩子》改編自老舍同名小說，描述一位老巡警回顧一生的悲喜浮沉。透過北京曲劇特有的唱念與語言節奏，細膩呈現個體在時代洪流中的掙扎與尊嚴。

此次版本以詩意舞台語彙、紙人歌隊的象徵意象，以及特邀台灣資深演員樊光耀以「說書人」身份開場，串聯北京曲劇的敘事與老舍筆下的人情溫度，讓觀眾在歌聲中回望老北京的生命力。

北京曲劇誕生於1950年代，是北京唯一的地方戲劇種，融合京腔韻味與現代戲劇表演形式。它以貼近生活的語言、通俗易懂的旋律與寫實的情感著稱，被譽為「最能代表北京味的現代戲曲」。

相較於傳統戲曲，北京曲劇更強調「戲劇性」與人物情感的真實流露，使它在海內外都被視為銜接古典與現代戲劇的重要橋樑。

《我這一輩子》自2022年於北京首演後，即受邀赴韓國光州BeSeTo戲劇節及英國愛丁堡藝穗節演出，獲得觀眾與媒體一致好評。劇團以簡練舞台、極具詩意的音樂與動作設計，展現北京曲劇的新風貌，成功讓這一中國地方劇種在國際舞台上被重新認識與欣賞。

此次受廣藝基金會邀請首次來台，象徵兩岸劇場文化的深度交流，也讓台灣觀眾有機會見證「北京曲劇」如何在當代舞台上煥發新聲。票券於OPENTIX熱賣中。