快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

聽新聞
0:00 / 0:00

甜點迷心碎！基隆正濱漁港人氣甜點店傳歇業 店家證實：暫時不會再開

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
在基隆低調經營數年的「寂人甜食」，提供各種客製化水果戚風蛋糕。圖/摘自寂人甜食粉專
在基隆低調經營數年的「寂人甜食」，提供各種客製化水果戚風蛋糕。圖/摘自寂人甜食粉專

位於基隆正濱漁港的人氣甜點店「寂人甜食」，無預警在社群公告明年租約到期後，即將畫下句點，消息一出，讓不少忠實顧客感到吃驚，紛紛不捨留言說道「有機會以別種方式繼續經營嗎？」、「喔不！基隆唯愛的甜點耶」。

在基隆經營數年的「寂人甜食」，提供各種客製化水果戚風蛋糕，最早店家在崁仔頂魚市場大樓內，後來搬遷到正濱漁港，雖然一樣低調隱身在建築二樓，但憑藉網路口碑，累積了不小的人氣，也是美食部落客跟電視節目採訪常客。

但是就在日前，「寂人甜食」突然在社群發布頂讓公告，指出將於明年租約到期後，隨之畫下句點，並誠心希望有人可以承接這個空間，包含營業設備跟家具。貼文一出，不少網友留言感嘆並挽留，有人問道「會另尋他處嗎？」、「來基隆市區開吧」，但店家也明確回覆，「暫時不會再開店了」。

基隆正濱漁港的人氣甜點店「寂人甜食」，無預警在社群公告明年租約到期後，即將畫下句點。圖/摘自寂人甜食粉專
基隆正濱漁港的人氣甜點店「寂人甜食」，無預警在社群公告明年租約到期後，即將畫下句點。圖/摘自寂人甜食粉專

基隆 人氣甜點 社群
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台銀整修基隆分行門面 市府指圍籬占用人行道罰6萬元…台銀感到委屈

中央補助縮水預算已刪40多億 謝國樑：節流節到腸子都節斷了

鄭明典po雲街出現 冷空氣要來了

上班注意！2縣市大雨特報 下到晚上

相關新聞

甜點迷心碎！基隆正濱漁港人氣甜點店傳歇業 店家證實：暫時不會再開

位於基隆正濱漁港的人氣甜點店「寂人甜食」，無預警在社群公告明年租約到期後，即將畫下句點，消息一出，讓不少忠實顧客感到吃驚...

Gap重返新北進駐中和環球購物中心 看好社區型百貨為未來展店策略之一

Gap來台邁入第11年，今年11月中正式進駐新北中和環球購物中心，全新中和環球門市占地逾180坪，涵蓋新生兒、童裝到成人...

橘焱胡同啟動中平價連鎖新戰略 完成換股整合、導入三大營運模型

橘焱胡同（2761）17日宣布，集團於11月取得金管會核准函，正式完成母子公司換股，確立未來以「中平價連鎖」為核心的發展...

來台灣想逛夜市！小池徹平本月底訪台 再扮《死亡筆記本》L

由大場鶇創作故事原型、小畑健作畫的超人氣作品《死亡筆記本》，歷經20年在讀者心中的經典地位屹立不搖，截止至今漫畫已售出超過3000萬冊，也陸續被改編成動畫、電視劇、電影、小說、遊戲等，成為全球最具影響力的現象級作品之一。

雲林首家MUJI無印良品門市 開幕時間、活動確定了

雲林縣首家MUJI無印良品門市進駐斗六社口旅客服務中心，本周五即將開幕，是MUJI無印良品在台灣的第70間門市，開幕期間...

耶誕優惠 統一時代DREAM PLAZA滿3萬最高送8千 宏匯廣場周末3千送2百

耶誕季來臨，街頭逐漸點亮耶誕氛圍，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA攜手推出「愛·Sharing」檔期活動，即起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。