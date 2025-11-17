甜點迷心碎！基隆正濱漁港人氣甜點店傳歇業 店家證實：暫時不會再開

位於基隆正濱漁港的人氣甜點店「寂人甜食」，無預警在社群公告明年租約到期後，即將畫下句點，消息一出，讓不少忠實顧客感到吃驚，紛紛不捨留言說道「有機會以別種方式繼續經營嗎？」、「喔不！基隆唯愛的甜點耶」。

在基隆經營數年的「寂人甜食」，提供各種客製化水果戚風蛋糕，最早店家在崁仔頂魚市場大樓內，後來搬遷到正濱漁港，雖然一樣低調隱身在建築二樓，但憑藉網路口碑，累積了不小的人氣，也是美食部落客跟電視節目採訪常客。