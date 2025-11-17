Gap重返新北進駐中和環球購物中心 看好社區型百貨為未來展店策略之一

Gap來台邁入第11年，今年11月中正式進駐新北中和環球購物中心，全新中和環球門市占地逾180坪，涵蓋新生兒、童裝到成人系列，Gap也同步推出多重開幕限定優惠與親子體驗活動。

Gap於新北的首家店原本位於板橋大遠百B1樓於2014年開幕，但因板橋大遠百B1改裝計畫，Gap已於去年7月結束營業，這次進駐中和環球購物中心，也等於宣告重返新北。

Gap台灣負責人Jeffy Yuen表示，Gap持續看好台灣市場發展潛力，將以「社區型百貨」為未來展店策略的方向之一，緊密貼近家庭客群生活圈。

Melody以時尚媽咪身份出席Gap中和環球門市開幕，她身穿Gap奶茶色針織，下身搭配經典的Denim喇叭牛仔褲，詮釋Gap經典美式穿搭。她分享，Gap的Denim系列是她長年不變的愛好，從牛仔外套、襯衫到寬版褲款，都能輕鬆駕馭不同場合的造型，展現自信自在的時尚態度。

談及親子穿搭，Melody談到「以前孩子還小的時候，最喜歡替他們挑選Baby Gap的衣服，因為都非常的可愛又親膚，且比起一般童裝的可愛風格，Gap更多元的設計也能更不費力的搭配出時髦的小朋友穿搭，現在孩子長大了，所以我們在親子穿搭上會選擇像Gap Denim系列這樣經典百搭的單品，不論是牛仔裙或牛仔褲，都能輕鬆搭出風格一致、時尚的親子造型」。

為慶祝環球購物中心新北中和店開幕，Gap推出多重限定活動，即日起11月23日期間，任意消費即可體驗Gap客製姓名貼一次；11月22日至11月23日單筆消費滿3,888元，可讓小朋友參與「小小設計師拼豆體驗」，現場也特別設置作品打卡區，讓一家人一起留下回憶。