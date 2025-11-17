橘焱胡同啟動中平價連鎖新戰略 完成換股整合、導入三大營運模型

由大場鶇創作故事原型、小畑健作畫的超人氣作品《死亡筆記本》，歷經20年在讀者心中的經典地位屹立不搖，截止至今漫畫已售出超過3000萬冊，也陸續被改編成動畫、電視劇、電影、小說、遊戲等，成為全球最具影響力的現象級作品之一。

