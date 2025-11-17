快訊

阿湯哥人生第一座奧斯卡到手！出道40年獲終身成就獎「不要再骨折」

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

雲林首家MUJI無印良品門市 開幕時間、活動確定了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣首家MUJI無印良品門市進駐斗六社口旅客服務中心，本周五即將開幕。記者陳雅玲／攝影
雲林縣首家MUJI無印良品門市進駐斗六社口旅客服務中心，本周五即將開幕。記者陳雅玲／攝影

雲林縣首家MUJI無印良品門市進駐斗六社口旅客服務中心，本周五即將開幕，是MUJI無印良品在台灣的第70間門市，開幕期間將展售雲林在地農特產，未來每月將舉辦2次市集，縣府表示，無印良品進駐雲林，預期將帶動周邊商圈人潮，促進地方消費與觀光發展。

斗六社口旅客服務中心為2015年啟用的OT營運設施，樓高兩層，設有旅客借問站與旅遊服務，惟疫情期間原本進駐的多家廠商陸續退場，OT營運廠商MUJI無印良品進駐，並規畫增建、投入約1500萬元，連同裝修等總投資逾3千萬元。

縣府表示，MUJI無印良品斗六門市由斗六社口旅客服務中心改建而成，鄰近水岸親水公園，周邊綠意盎然、商業活動蓬勃，多元生活品牌匯聚，無印良品進駐後，預期將帶動周邊商圈人潮，促進地方消費與觀光發展。原遊客中心一樓遊客中心、借問站部分不變，仍有專人提供服務。

MUJI無印良品斗六門市將於11月21日上午11時對外營業，門市的「良品市場」將與雲林在地食育基地三小市集合作，11月21日至11月22日舉辦「聯連市–三小市集」，展售雲林在地好物，打造生產者與消費者直接交流的平台。預計未來每月舉辦2次市集。

無印良品 斗六 雲林
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雲林首度舉辦減重比賽 他靠這幾招2個月狠甩13公斤變身小鮮肉

雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

睽違百年再現！ 雲林北港朝天宮黑面三媽 「南都巡歷」今入境台南

國道1雲林段今晨3車追撞翻覆 造成1死5傷不幸事故

相關新聞

雲林首家MUJI無印良品門市 開幕時間、活動確定了

雲林縣首家MUJI無印良品門市進駐斗六社口旅客服務中心，本周五即將開幕，是MUJI無印良品在台灣的第70間門市，開幕期間...

橘焱胡同啟動中平價連鎖新戰略 完成換股整合、導入三大營運模型

橘焱胡同（2761）17日宣布，集團於11月取得金管會核准函，正式完成母子公司換股，確立未來以「中平價連鎖」為核心的發展...

來台灣想逛夜市！小池徹平本月底訪台 再扮《死亡筆記本》L

由大場鶇創作故事原型、小畑健作畫的超人氣作品《死亡筆記本》，歷經20年在讀者心中的經典地位屹立不搖，截止至今漫畫已售出超過3000萬冊，也陸續被改編成動畫、電視劇、電影、小說、遊戲等，成為全球最具影響力的現象級作品之一。

耶誕優惠 統一時代DREAM PLAZA滿3萬最高送8千 宏匯廣場周末3千送2百

耶誕季來臨，街頭逐漸點亮耶誕氛圍，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA攜手推出「愛·Sharing」檔期活動，即起...

普發萬元通路加碼祭回饋 全電商滿萬送萬 7-ELEVEN 7.5折入手限量金豆

普發萬元上路，各大通路推出限時加碼優惠，從超市電商到超商購物全面放大消費力，精打細算族抓住回饋熱潮買好買滿最划算。

滿滿的超現實未來貓！LOEWE早春形象轉化藝術 童趣又俏皮

西班牙品牌LOEWE的2026早春系列形象廣告，由攝影師Carlijn Jacobs掌鏡，以鮮活光影聚焦單品本身的線條、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。