耶誕優惠 統一時代DREAM PLAZA滿3萬最高送8千 宏匯廣場周末3千送2百

耶誕季來臨，街頭逐漸點亮耶誕氛圍，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA攜手推出「愛·Sharing」檔期活動，即起至12月3日推出耶誕回饋。宏匯廣場則看好普發萬元挹注，於11月20日至12月25日推出耶誕檔期優惠，以平日、周末雙重滿額贈及耶誕限定禮品，迎接歲末最大檔購物潮。

「愛·Sharing」期間全館指定櫃買5,000送200，並看準普發一萬商機，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA再推「全民普發萬元放大」，全館指定櫃刷uniopen聯名卡滿1萬送1,600、滿3萬再送2,000，相當於消費滿3萬元最高送8,000元、回饋達26%。並同享uniopen聯名卡最高7% OPENPOINT回饋。

統一時代已點亮耶誕誕造景，今年以「威尼斯」為主題城市，結合集團資源於台北統一時代2F夢廣場、大步梯、1F忠孝大門以及今年首度加入的DREAM PLAZA同步登場，包含13米高的耶誕主樹Purple Wish與13大耶誕裝置專區，讓民眾感受節慶的歡快。

宏匯廣場11月20日至12月25日耶誕檔期限定優惠，期間周一至周四平日限定全館累計滿2,000元送100元餐飲抵用金以及專屬來店禮，單筆滿 2,500元可兌換薑餅人針織袋、耶誕馬克杯、法國兔大湯杯或宏匯廣場100元抵用券。周五至周六周末限定全館累計滿3,000元送200元、名品單筆滿1萬元再送500元。此外，耶誕檔期間當日累計消費滿3,000元還可參加會員抽獎，有機會獲得豪華四人帳平日露營住宿券等25項豐富耶誕好禮。

宏匯廣場同場加映「普發萬元放大術・買萬再翻倍」，活動期間超級匯會員全館當日累計消費滿1萬元可兌換抽獎券，將於每周日下午5點直播抽出幸運得主，凡電話接通者即可獲得1萬元宏匯廣場禮券，若中獎者恰巧在場再加贈2,000元。