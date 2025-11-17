普發萬元通路加碼祭回饋 全電商滿萬送萬 7-ELEVEN 7.5折入手限量金豆

普發萬元上路，各大通路推出限時加碼優惠，從超市電商到超商購物全面放大消費力，精打細算族抓住回饋熱潮買好買滿最划算。

全聯小時達即日起至11月30日祭出「歡慶普發1萬 最高賺1萬」活動，會員單筆滿1,000元即贈1,000福利點，每人最高拿10,000點，還可疊加週六、日周年慶回饋，最高回饋達21.5%。全電商也同步推出「普發1萬 全電商再送1萬」，月底前累計消費滿10,000元就送10,000元限時折價券（每會員限1次）。同期間天天還有「滿千折百」限量券可領，先搶先用，每日限領1張。

即日起至12月14日，民眾可在全台7-ELEVEN門市的中信ATM就近領取普發萬元，還能週週享小白單優惠，包括大杯精品/特選美式、拿鐵，以及可口可樂纖維+、辛拉麵、韓國紅蔘飲等多款買2送2超值商品，領錢同時也能聰明省。

7-ELEVEN「i預購」與「i划算」同步推出「普發金放大術」，即日起至11月30日精選24款商品挑戰市場最低價，並再加碼10% OPENPOINT點數，相當於再9折。包含家電、美妝、居家用品，更推出萬元入手「限量金豆3厘16顆」，相當於7.5折；人氣家電如伊萊克斯除濕機、SAMPO冷凍櫃、Panasonic溫水洗淨便座也祭出優惠。

「iOPEN Mall」受雙11帶動，新會員翻倍成長，延續熱潮推出普發加碼送萬活動，每位會員可領超過15,000元折價券，含全站免運、滿千折百、滿萬折千等優惠。即日起至11月30日下單選超取可抽「1,111大禮包」、累積3筆再抽11,111點OPENPOINT，單筆滿5,000元還能抽1,111元買iPhone 17 Pro資格。11月25～27日「uniopen會員加碼日」滿萬再送10%點數。