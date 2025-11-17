快訊

滿滿的超現實未來貓！LOEWE早春形象轉化藝術 童趣又俏皮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE 2026早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供

西班牙品牌LOEWE的2026早春系列形象廣告，由攝影師Carlijn Jacobs掌鏡，以鮮活光影聚焦單品本身的線條、材質與細節，構築出一段明快而富生命力的節日敘事。畫面以簡潔背景與俐落構圖凸顯金屬光澤、嵌花與刺繡等細膩工藝，以藝術視角呈現品牌一貫的現代語彙與幽默感。

本季最吸睛的亮點，來自英國藝術家Louis Wain的「未來貓」瓷瓶系列。這位以擬人化貓咪著稱的藝術家，其後期作品受立體主義與未來主義影響而更顯狂放，以強烈幾何感、跳色與夸張表情描繪超現實氣息。LOEWE取其風格精髓，將貓的身影轉化為包款與配件上的印花、嵌花與刺繡，透過工藝生動呈現豐富可愛的幻想貓咪。

系列中，Puzzle、Flamenco、Amazona等經典包款換上靈動貓咪圖案，「未來貓」造型手拿包則以建築感線條重新詮釋Wain的瓷器造型；全新Draped Tote與Joya包款外型俐落，搭配骰形吊飾與立體皺褶細節，為日常造型增添趣味。男裝部分則推出全新Puzzle款式，以及Loop Bucket與Loop Hobo包款，與女裝系列形成呼應。

服裝設計同樣以皮革為核心語言。短版納帕皮夾克以腰帶與貼袋重塑工裝原型，機車夾克則以蓬鬆氣球廓形帶來視覺反差。針織系列延續品牌工藝傳統，以錯視織法與繁複紋理展現細節魅力。鞋履包括Bobine短靴、Petal Anagram涼鞋與Flamenco Knot穆勒鞋等，以雕塑般的廓形串聯全系列的藝術語彙，而Toy高跟鞋更以亮面質感與「未來貓」後跟營造俏皮氣息。

LOEWE 2026早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
以嵌花、刺繡、印花及錯視針織等紛繁工藝呈現的貓咪圖案，躍現於包款上。圖／LOEWE提供
以嵌花、刺繡、印花及錯視針織等紛繁工藝呈現的貓咪圖案，躍現於包款上。圖／LOEWE提供
以嵌花、刺繡、印花及錯視針織等紛繁工藝呈現的貓咪圖案，躍現於包款上。圖／LOEWE提供
以嵌花、刺繡、印花及錯視針織等紛繁工藝呈現的貓咪圖案，躍現於包款上。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Toy高跟鞋以亮面質感與「未來貓」造型後跟增添俏皮趣味。圖／LOEWE提供
Toy高跟鞋以亮面質感與「未來貓」造型後跟增添俏皮趣味。圖／LOEWE提供
「未來貓」造型手拿包以建築感線條重釋Wain的原作瓷器造型。圖／LOEWE提供
「未來貓」造型手拿包以建築感線條重釋Wain的原作瓷器造型。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026早春系列形象廣告。圖／LOEWE提供

相關新聞

雲林首家MUJI無印良品門市 開幕時間、活動確定了

雲林縣首家MUJI無印良品門市進駐斗六社口旅客服務中心，本周五即將開幕，是MUJI無印良品在台灣的第70間門市，開幕期間...

耶誕優惠 統一時代DREAM PLAZA滿3萬最高送8千 宏匯廣場周末3千送2百

耶誕季來臨，街頭逐漸點亮耶誕氛圍，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA攜手推出「愛·Sharing」檔期活動，即起...

普發萬元通路加碼祭回饋 全電商滿萬送萬 7-ELEVEN 7.5折入手限量金豆

普發萬元上路，各大通路推出限時加碼優惠，從超市電商到超商購物全面放大消費力，精打細算族抓住回饋熱潮買好買滿最划算。

滿滿的超現實未來貓！LOEWE早春形象轉化藝術 童趣又俏皮

西班牙品牌LOEWE的2026早春系列形象廣告，由攝影師Carlijn Jacobs掌鏡，以鮮活光影聚焦單品本身的線條、...

金智媛如美神降臨 寶格麗Holiday Divas' Dream期間限定店首爾開張

源自義大利羅馬的寶格麗（BVLGARI），以品牌經典的珠寶系列Divas' Dream的作為靈感來源，於韓國現代百貨板橋...

秋冬眼鏡時髦新貨 OWNDAYS再現黑框魅力 JINS主打中性都會風

OWNDAYS在今年11月宣布木村拓哉擔任全球大使，同時也透過木村拓哉傳遞黑色美學，重現經典黑框眼鏡帶來「BACK in...

