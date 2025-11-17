快訊

阿湯哥人生第一座奧斯卡到手！出道40年獲終身成就獎「不要再骨折」

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

東吳超馬11月底開跑 攜手故宮展古今運動魅力

中央社／ 台北17日電

2025東吳國際超級馬拉松將於11月底開跑，東吳也和故宮合作舉辦特展，展示東吳超馬歷屆精彩影像，並精選故宮與運動相關的繪畫作品，帶領觀眾感受古今運動魅力。

東吳大學今天發布新聞稿指出，2025東吳國際超級馬拉松將於11月29日至30日在東吳大學外雙溪校區溪望操場開跑，邀請34名國內外超馬好手齊聚角逐24小時邀請賽，東吳也朝第6度獲國際超馬總會金牌賽事認證的目標邁進。

除了國際邀請賽外，東吳大學表示，賽會同步舉辦「30分鐘及60分鐘個人體驗賽」與「5小時超馬接力賽」，邀請校友、教職員工生、企業跑團與贊助夥伴參與，總參賽人數約800人；今年賽事更結合綠色教育與碳足跡盤查，同時加入「路跑賽事永續聯盟」，從減碳、廢棄物分類到綠色交通，持續推動更永續的賽事藍圖。

另外，東吳大學和故宮博物院合作，共同策辦「藝動雙溪—東吳×故宮運動與藝術文化特展」，展覽以「超馬精神」為主軸，即日起至12月5日展出，除了呈現東吳超馬的精神與故事和歷屆賽事精彩影像，也精選故宮院藏與運動相關的繪畫作品，如蹴鞠、滑冰、射箭、馬球等，帶領觀眾感受運動與藝術交織的文化魅力。

馬拉松 故宮 運動
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「HELLO！故宮」大篷車VR巡展秀文化瑰寶 4年訪160校

故宮百年雙喜臨門！南北雙院人潮破三百萬　鎮院國寶與文創驚豔齊放

不讓羅浮宮世紀劫案重演 故宮舉辦防竊防搶預演 警察局也參演

故宮國寶靠四隻警犬守護？立委籲借鏡羅浮宮加強安防

相關新聞

雲林首家MUJI無印良品門市 開幕時間、活動確定了

雲林縣首家MUJI無印良品門市進駐斗六社口旅客服務中心，本周五即將開幕，是MUJI無印良品在台灣的第70間門市，開幕期間...

橘焱胡同啟動中平價連鎖新戰略 完成換股整合、導入三大營運模型

橘焱胡同（2761）17日宣布，集團於11月取得金管會核准函，正式完成母子公司換股，確立未來以「中平價連鎖」為核心的發展...

來台灣想逛夜市！小池徹平本月底訪台 再扮《死亡筆記本》L

由大場鶇創作故事原型、小畑健作畫的超人氣作品《死亡筆記本》，歷經20年在讀者心中的經典地位屹立不搖，截止至今漫畫已售出超過3000萬冊，也陸續被改編成動畫、電視劇、電影、小說、遊戲等，成為全球最具影響力的現象級作品之一。

耶誕優惠 統一時代DREAM PLAZA滿3萬最高送8千 宏匯廣場周末3千送2百

耶誕季來臨，街頭逐漸點亮耶誕氛圍，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA攜手推出「愛·Sharing」檔期活動，即起...

普發萬元通路加碼祭回饋 全電商滿萬送萬 7-ELEVEN 7.5折入手限量金豆

普發萬元上路，各大通路推出限時加碼優惠，從超市電商到超商購物全面放大消費力，精打細算族抓住回饋熱潮買好買滿最划算。

滿滿的超現實未來貓！LOEWE早春形象轉化藝術 童趣又俏皮

西班牙品牌LOEWE的2026早春系列形象廣告，由攝影師Carlijn Jacobs掌鏡，以鮮活光影聚焦單品本身的線條、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。