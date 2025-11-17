金智媛如美神降臨 寶格麗Holiday Divas' Dream期間限定店首爾開張

源自義大利羅馬的寶格麗（BVLGARI），以品牌經典的珠寶系列Divas' Dream的作為靈感來源，於韓國現代百貨板橋店（Hyundai Department Store Pangyo）打造Holiday Divas' Dream期間限定店，以璀璨奪目的光影設計迎接年底佳節的到來。為慶祝盛大揭幕，寶格麗並邀請到韓國品牌大使金智媛亮相詮釋Divas' Dream的優雅之美。

「永恆之城」羅馬恢宏的歷史與豐富的人文藝術啟發了寶格麗無數精彩的創作，Divas' Dream系列珠寶標誌性的扇形輪廓，就是以古羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚為靈感，以當代設計美學重新演繹。金智媛在出席開幕時便混搭了一系列Divas' Dream的玫瑰金珠寶，溫潤的珍珠母貝、璀璨鑽石、以及瑰麗湛藍的坦桑石和拓帕石交相輝映，勾勒出Divas' Dream的優雅女性魅力。