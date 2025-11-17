金智媛如美神降臨 寶格麗Holiday Divas' Dream期間限定店首爾開張

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗韓國品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dreaｍ期間限定快閃店。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dreaｍ期間限定快閃店。圖／寶格麗提供

源自義大利羅馬寶格麗（BVLGARI），以品牌經典的珠寶系列Divas' Dream的作為靈感來源，於韓國現代百貨板橋店（Hyundai Department Store Pangyo）打造Holiday Divas' Dream期間限定店，以璀璨奪目的光影設計迎接年底佳節的到來。為慶祝盛大揭幕，寶格麗並邀請到韓國品牌大使金智媛亮相詮釋Divas' Dream的優雅之美。

「永恆之城」羅馬恢宏的歷史與豐富的人文藝術啟發了寶格麗無數精彩的創作，Divas' Dream系列珠寶標誌性的扇形輪廓，就是以古羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚為靈感，以當代設計美學重新演繹。金智媛在出席開幕時便混搭了一系列Divas' Dream的玫瑰金珠寶，溫潤的珍珠母貝、璀璨鑽石、以及瑰麗湛藍的坦桑石和拓帕石交相輝映，勾勒出Divas' Dream的優雅女性魅力。

Holiday Divas' Dream期間限定店空間中央矗立的Divas' Dream光之聖誕樹，更進一步利用扇形圖騰構築出建築般的造型美感，映照出「永恆之城」羅馬的光輝意象。走進這個金碧輝煌的空間，就如彷彿置身於古老遺跡與現代奢華交織的「光之殿堂」，營造出獨一無二的節慶氛圍體驗。

BVLGARI Divas' Dreaｍ系列玫瑰金坦桑石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ系列玫瑰金坦桑石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ系列玫瑰金鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ系列玫瑰金鑽石耳環。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dreaｍ期間限定快閃店。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dreaｍ期間限定快閃店。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dreaｍ期間限定快閃店。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dreaｍ期間限定快閃店。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dreaｍ期間限定快閃店。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dreaｍ期間限定快閃店。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ珠寶表拓帕石與坦桑石款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ珠寶表拓帕石與坦桑石款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dreaｍ系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dreaｍ期間限定快閃店。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛亮相Holiday Divas' Dreaｍ期間限定快閃店。圖／寶格麗提供

