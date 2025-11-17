快訊

秋冬眼鏡時髦新貨 OWNDAYS再現黑框魅力 JINS主打中性都會風

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
OWNDAYS本季重現經典黑框眼鏡推出「BACK in BLACK」系列。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS本季重現經典黑框眼鏡推出「BACK in BLACK」系列。圖／OWNDAYS提供

OWNDAYS在今年11月宣布木村拓哉擔任全球大使，同時也透過木村拓哉傳遞黑色美學，重現經典黑框眼鏡帶來「BACK in BLACK」，以黑色為基調，延續經典又獨具個性的眼鏡風格。

如何定義「黑色」？OWNDAYS以木村拓哉在「眼神的獨白」系列「黑色眼淚」篇廣告中所呈現做出回應，黑色是一種將外界的紛擾與情緒波動吞下後，所展現出的一份從容；黑色是不受潮流左右，經典、穩重、回歸本質，正是黑色的魅力所在。

OWNDAYS在「BACK in BLACK」系列以黑色為核心的設計，即涵蓋多款不同風格與需求的眼鏡選擇。包含「金屬材質」鏡框，設計上簡約不失優雅，流露精緻氛圍。「塑膠材質」鏡框，散發出獨特魅力，可作為穿搭的時尚亮點。以「黑」為基調的人氣「太陽眼鏡系列」，包括「調光變色鏡片」及一秒可變換成太陽眼鏡的「SNAP太陽眼鏡」，具抗UV防護功能，保護雙眼同時也是兼具時尚感的配件。

另即日起至12月21日，OWNDAYS推出普發一萬回饋活動，包括功能鏡片雙件立享折扣500元、鏡雙件組合現折666元、單筆滿7,000元可再現折500元、單筆消費滿1萬可再現折1,000元、活動期間內購買任一副眼鏡再抽「東京迪士尼雙人旅」。

JINS全新率性時尚系列上市

JINS則在11月推出靈感來自辦公室穿搭的「JINS全新率性時尚系列」，這系列主打中性、帥氣、又不失女性化的造型，透過方框、飛行員框與眉線等設計，搭配輕盈鈦金屬材質或飽和的板料粗框，各自呈現正式與休閒兼具的「都會俐落風」，或是偏好份量感鏡框展現個性的「時髦休閒感」。

同樣響應普發萬元，JINS即起至12月14日推出單筆消費滿1萬元可現折1,000元優惠，優惠可與百貨周年慶合併使用；以及追蹤JINS台灣官方iG再抽 iPhone 17 pro。

木村拓哉擔任OWNDAYS全球大使。圖／OWNDAYS提供
木村拓哉擔任OWNDAYS全球大使。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS本季重現經典黑框眼鏡推出「BACK in BLACK」系列。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS本季重現經典黑框眼鏡推出「BACK in BLACK」系列。圖／OWNDAYS提供
JINS全新率性時尚系列，以鈦金屬和β鈦材質打造輕盈俐落的鏡框(型號：UTF-25A-254-96)。圖／JINS提供
JINS全新率性時尚系列，以鈦金屬和β鈦材質打造輕盈俐落的鏡框(型號：UTF-25A-254-96)。圖／JINS提供
JINS全新率性時尚系列，色澤飽滿的粗框設計，突顯立體輪廓與存在感 (型號：UCF-25A-248-286) 。圖／JINS提供
JINS全新率性時尚系列，色澤飽滿的粗框設計，突顯立體輪廓與存在感 (型號：UCF-25A-248-286) 。圖／JINS提供

