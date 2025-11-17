快訊

把最可愛的毛茸茸泰迪熊穿上身！BOSS x Steiff經典小熊聯名迎耶誕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BOSS x Steiff 2025節日系列泰迪熊與鞋履。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff 2025節日系列泰迪熊與鞋履。圖／BOSS提供

這個冬天，德國經典工藝迎來全新的溫度：紳裝品牌BOSS攜手百年泰迪熊品牌Steiff推出節日限定聯名系列，將品牌最具代表性的俐落時尚，與Steiff「金耳釦」泰迪熊的療癒形象結合，打造出兼具風格與暖意的冬季單品與數位互動體驗，為歲月送禮季帶來一抹童趣。

本次聯名以經典泰迪熊的奶油白與焦糖棕為主色調，營造冬日舒適氛圍，多款觸感柔軟的毛絨外套、絨毛連帽衫、襯衫、T恤、手套與毛襪等單品，融入Steiff象徵性的溫暖形象，涵蓋大人與小孩的設計。Ariell手提包、Gary休閒鞋等BOSS經典包款與鞋款也換上毛絨飾邊，以更豐富的材質堆疊質感，呈現具節慶氛圍的奢華休閒風格。

除了服飾與配件，還有備受期待的三款聯名版Steiff泰迪熊：白色長絨毛版本、棕色海毛原創收藏版，以及專屬HUGO BOSS XP會員限定的黑色馬海毛收藏版。同步推出的泰迪熊吊飾則可作為鑰匙圈或包款掛飾，為冬季穿搭增添輕鬆可愛的亮點，更是節日季節最討喜的禮物。

BOSS x Steiff節日系列棕色馬海毛原創收藏版泰迪熊，13,400元。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff節日系列棕色馬海毛原創收藏版泰迪熊，13,400元。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff節日系列棕色泰迪熊吊飾，1,350元。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff節日系列棕色泰迪熊吊飾，1,350元。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff節日系列白色長絨毛泰迪熊，4,400元。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff節日系列白色長絨毛泰迪熊，4,400元。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff 2025節日系列後背包與吊飾。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff 2025節日系列後背包與吊飾。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff節日系列黑色原創收藏版泰迪熊吊飾，HUGO BOSS XP會員專屬限定版。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff節日系列黑色原創收藏版泰迪熊吊飾，HUGO BOSS XP會員專屬限定版。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff 2025節日系列泰迪熊與包款。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff 2025節日系列泰迪熊與包款。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff節日系列白色絨毛連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff節日系列白色絨毛連帽運動衫，10,900元。圖／BOSS提供
TikTok人氣創作者Khaby Lame與新生代超模Amelia Gray擔綱出演BOSS 2025 Holiday節日系列廣告企劃。圖／BOSS提供
TikTok人氣創作者Khaby Lame與新生代超模Amelia Gray擔綱出演BOSS 2025 Holiday節日系列廣告企劃。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff 2025節日系列泰迪熊與帽踢。圖／BOSS提供
BOSS x Steiff 2025節日系列泰迪熊與帽踢。圖／BOSS提供

