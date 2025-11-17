把最可愛的毛茸茸泰迪熊穿上身！BOSS x Steiff經典小熊聯名迎耶誕

這個冬天，德國經典工藝迎來全新的溫度：紳裝品牌BOSS攜手百年泰迪熊品牌Steiff推出節日限定聯名系列，將品牌最具代表性的俐落時尚，與Steiff「金耳釦」泰迪熊的療癒形象結合，打造出兼具風格與暖意的冬季單品與數位互動體驗，為歲月送禮季帶來一抹童趣。

本次聯名以經典泰迪熊的奶油白與焦糖棕為主色調，營造冬日舒適氛圍，多款觸感柔軟的毛絨外套、絨毛連帽衫、襯衫、T恤、手套與毛襪等單品，融入Steiff象徵性的溫暖形象，涵蓋大人與小孩的設計。Ariell手提包、Gary休閒鞋等BOSS經典包款與鞋款也換上毛絨飾邊，以更豐富的材質堆疊質感，呈現具節慶氛圍的奢華休閒風格。