聽新聞
0:00 / 0:00
冬季必遊...浪漫「礁溪溫泉燈花季」官網按讚分享有機會抽好禮
每年吸引數十萬人前來欣賞美美燈飾的「礁溪溫泉燈花季」月底登場，礁溪鄉公所公告首波抽獎活動，民眾只要上「真愛趣礁溪」臉書粉絲按讚分享文章，標註3位朋友並留言，就有機會抽中礁溪溫泉旅宿業提供的住宿券、午晚餐券或泡湯券等好禮，開心遊礁溪。
邁入第六年「礁溪溫泉燈花季」訂11月28日至明年3月4日期間舉辦，以光雕與裝置藝術打造四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，呈現浪漫又有藝術感的夜間燈光美景，燈花季的首波抽獎活動起跑了。
礁溪溫泉曾經連續三屆榮獲「台灣好湯－十泉十美」金獎殊榮，品質掛保證；「礁溪溫泉燈花季」在國際舞台也屢獲肯定，2023年榮獲美國MUSE Design Awards金獎、2025年再奪義大利Rome Design Awards銀獎，每年吸引數十萬人次前來欣賞燈花藝術之美，帶動周邊旅宿觀光業發展。
礁溪鄉公所在臉書粉絲官網公布，首波好康抽獎自即日起至12月15日，網友上「真愛趣礁溪」臉書粉絲按讚並分享文章， 標註3位朋友，留言「礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季!」就有機會抽中礁溪鄉五星級飯店餐券、泡湯券，還有部分溫泉飯店的住宿券、名產店伴手禮及提貨券等。12月20日透過直播抽出幸運得主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言