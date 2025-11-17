冬季必遊...浪漫「礁溪溫泉燈花季」官網按讚分享有機會抽好禮

每年吸引數十萬人前來欣賞美美燈飾的「礁溪溫泉燈花季」月底登場，礁溪鄉公所公告首波抽獎活動，民眾只要上「真愛趣礁溪」臉書粉絲按讚分享文章，標註3位朋友並留言，就有機會抽中礁溪溫泉旅宿業提供的住宿券、午晚餐券或泡湯券等好禮，開心遊礁溪。

邁入第六年「礁溪溫泉燈花季」訂11月28日至明年3月4日期間舉辦，以光雕與裝置藝術打造四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，呈現浪漫又有藝術感的夜間燈光美景，燈花季的首波抽獎活動起跑了。

礁溪溫泉曾經連續三屆榮獲「台灣好湯－十泉十美」金獎殊榮，品質掛保證；「礁溪溫泉燈花季」在國際舞台也屢獲肯定，2023年榮獲美國MUSE Design Awards金獎、2025年再奪義大利Rome Design Awards銀獎，每年吸引數十萬人次前來欣賞燈花藝術之美，帶動周邊旅宿觀光業發展。