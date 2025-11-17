7-ELEVEN「普發金放大術」公布第二波優惠 黃金75折超搶手

「普發一萬」現金17日起入袋，7-ELEVEN宣布再啟動第二波「普發金放大術」促動買氣。民眾自11月17日至12月14日，可至全台門市的中國信託ATM就近領取現金，並享每週不同小白單優惠。受惠雙11檔期與普發效應帶動，7-ELEVEN旗下「i預購」、「iOPEN Mall」流量與業績同步大幅成長，線上線下整合效益明顯。此次再推出ATM領現好康、i預購限量黃金75折、iOPEN Mall 下單抽1,111大禮包，以及OPENPOINT APP公益捐款等四大方案，讓普發金不僅能放大使用，也能化為支持花蓮的善款。

方案一、門市ATM就近領現最有感，週週享不同好康

普發現金多元管道領取，ATM領現直接拿萬元鈔票馬上花，還享有ATM取款優惠，自11月17日起至12月14日止到全台7-ELEVEN門市內的中國信託ATM領取現金，週週都可享有不同的小白單優惠，包含大杯精品美式/拿鐵、特選美式/拿鐵等上班族最愛的咖啡優惠，以及可口可樂纖維+、農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等多款熱門買2送2商品優惠，就近領取萬元現金還能輕鬆消費聰明省。

方案二、支持花蓮走下去，定期捐、單筆捐，7-ELEVEN通通加碼捐

7-ELEVEN關注花蓮光復災後長期復原議題，號召全民把「普發一萬」化為「支持花蓮復原的力量」，即日起至12月31日止，OPENPOINT APP推出「普發萬元支援花蓮」線上捐款專區，串聯花蓮及深耕東部的公益團體，包括臺灣基督教門諾會醫療財團法人、門諾社會福利慈善事業基金會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會等，協助推動災後社區修復、心理重建、弱勢照顧與永續發展，讓善款留在最需要的地方。

民眾可選擇「定期定額」或是「單筆捐款」兩種方式響應，每捐出一筆，7-ELEVEN即同步加碼捐出OPENPOINT點數給合作公益團體，點數可到門市購買日用物資給受助家庭，讓愛心無限放大。若於OPENPOINT APP設定「定期定額捐款」，每月500元、持續6期以上，即可獲贈12杯CITY CAFE大杯熱拿鐵，每筆7-ELEVEN再加碼捐10點OPENPOINT點數；若單筆捐出1萬元善款，則可獲「周周請你喝咖啡」一年份共48杯CITY CAFE大杯熱拿鐵，並加碼捐100點OPENPOINT點數，超商加碼捐不限額、贈點亦無限量。

方案三、「i預購」普發金放大術，精選商品挑戰市場最低價

7-ELEVEN自有電商平台「i預購」在雙11檔期交出亮眼成績，不僅全站業績較平日成長近3倍，其中高價位的通訊與電玩、黃金類別表現突出，銷售倍數成長。看好普發萬元延續買氣，「i預購」攜手門市團購平台「i划算」，即日起至11月30日推出「普發金放大術」活動，精選24款人氣商品挑戰市場最低價，獨家再加碼10% OPENPOINT點數回饋，相當於再享9折優惠。從家電、美妝保養、居家日用品到高價黃金一次網羅，其中最推薦精打細算的投資族群，可用萬元入手「限量金豆3厘16顆」，等同以牌價75折買到超保值黃金；趁機升級居家空間好過冬，快鎖定「伊萊克斯10L除濕機」、「SAMPO變頻臥式冷凍櫃」或「Panasonic瞬熱式溫水洗淨便座」等節能家電推出優惠價。

方案四、iOPEN Mall加碼送萬，下單超取再抽1,111大禮包

受惠雙11帶來的電商高流量，帶動「iOPEN Mall」新會員數翻倍成長，銷售主力類別以流行時尚與娛樂收藏最為突出，如發熱衣、衝鋒衣及MLB世界大賽球隊周邊商品熱銷，看好熱潮延續，「iOPEN Mall」再推出普發萬元加碼送萬的多重折價券優惠，每位會員可領取總面額超過15,000元的折價券，包含「全站免運」、「滿千折百」、「滿萬折千」等多重回饋，於全站及指定店家皆可使用。

即日起至11月30日凡下單並選擇超取者，有機會抽中「1,111大禮包」，內容包含111杯中杯拿鐵或大杯美式，累積滿3筆訂單可再抽11,111點OPENPOINT點數，單筆消費滿5,000元還有機會以1,111元超值價入手iPhone 17 Pro 256G。11月25日至27日主打「uniopen會員加碼日」，單筆滿萬元加贈10% OPENPOINT點數回饋，最高1,000點，數量有限。

不僅如此，第一波「普發金放大術」優惠活動「千元放大隨取卡」、「500元食品飲料商品優惠組」、「行動隨時取超值組」持續熱賣中，7-ELEVEN推薦用現金購買隨取卡到門市消費放大加額又贈點數超划算，即日起至12月31日止活動期間uniopen會員購買7-ELEVEN「千元放大隨取卡」，單張最高可消費至1,070元，隨卡再加贈OPENPOINT點數50點，若以現金萬元購買10張隨取卡，最高可獲得加碼購物金700元及OPENPOINT點數500點。

OPENPOINT行動隨時取即日起至12月9日止祭出多組限時優惠，包含冷藏飲料、冰品、用品、冷凍、麵包、茶葉蛋、米食、麵食、吊掛輕食等商品。7-ELEVEN推出41種「500元商品優惠組」涵蓋食品、飲料、用品、寵物食品等，折扣最低39折起，像是「新UNIDESIGN新柔感3層抽衛」6串原價1,260元、現省760元