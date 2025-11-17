快訊

等了9年！麥當勞「奶昔」回歸 「奶昔大哥毛毛包、購物袋」同步開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞將於11月19日推出「奶昔大哥毛毛包」、「奶昔大哥購物袋」與兩種口味的「麥當勞奶昔」。圖／麥當勞提供
麥當勞將於11月19日推出「奶昔大哥毛毛包」、「奶昔大哥購物袋」與兩種口味的「麥當勞奶昔」。圖／麥當勞提供

粉絲們久等了！睽違9年，麥當勞自11月19日起，將於12間指定餐廳販售「麥當勞奶昔」，讓民眾可以重溫經典滋味。此外，台灣麥當勞也將出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定款「奶昔大哥購物袋」，粉絲們可以把握機會蒐藏。

外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」自2024年於韓國首賣，立刻引發社群熱議。11月19日上午10:30起，「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」將於全台麥當勞餐廳正式開賣。

「奶昔大哥毛毛包」完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，更採用毛絨絨的療癒材質，可以收納零錢、耳機等小物。活動期間，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，即可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。同時間開賣的台灣限定「奶昔大哥購物袋」，以奶昔大哥的招牌笑臉作為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個59元。均採限量販售

自2016年停止販售的「麥當勞奶昔」，將於11月19日10:30起限定回歸。麥當勞將於12間指定餐廳試賣奶昔，提供「香草」、「草莓」兩款口味，每杯奶昔皆採現點現做，每間餐廳每小時最多可供應約90杯，每人每筆消費限購4杯，並限於專屬櫃檯購買，每杯原價79元，1月6日前，可享嘗鮮價69元，套餐飲料可補差額即可升級。麥當勞也表示，「麥當勞奶昔」首波將於12間餐廳試賣，未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳，目前規劃明年將再有更多餐廳加入試賣行列。

【12間奶昔試賣餐廳名單】

台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正

「奶昔大哥毛毛包」完美還原「奶昔大哥」可愛外型，加購價149元，直購價199元。圖／麥當勞提供
「奶昔大哥毛毛包」完美還原「奶昔大哥」可愛外型，加購價149元，直購價199元。圖／麥當勞提供
麥當勞奶昔將於11月19日重返市場試賣。圖／麥當勞提供
麥當勞奶昔將於11月19日重返市場試賣。圖／麥當勞提供
台灣限定「奶昔大哥購物袋」，每個59元。圖／麥當勞提供
台灣限定「奶昔大哥購物袋」，每個59元。圖／麥當勞提供

餐廳 麥當勞
