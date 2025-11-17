德誼數位推Apple優惠最高現折5400元 購機再抽旅遊券、10萬會員點數

看準普發萬元與年末換機潮，德誼數位全面推出Apple商品購機優惠與多項新品加碼活動，讓想入手最新3C產品的消費者一次掌握最超值方案。即日起至11月30日止，於全台門市購買MacBook全系列，即可獲得11,111點好德點（每300點可折抵1元），入手最新MacBook Air M4或輕薄旗艦iPhone Air也能拿到10,000點，等同直接回饋現金折抵，買越多省越多。

德誼數位同步祭出多款機種的限時折扣，購買M4版iPad Pro最高可現折5,400元；M4版MacBook Pro最高折抵5,500元；iPad A16版則直接降價1,000元，只要10,900元就能輕鬆入手。若購買任一款MacBook並加購Apple Care+，可享加購價9.7折，或價值5,690元的配件大禮包，其中包含多功能轉接器、鍵盤保護膜、螢幕貼、背包等，滿足新機周邊一次購足的需求。

除了購機優惠，德誼數位也推出購買Apple商品的雙重抽獎活動。於11月30日前購買iPhone、iPad、Mac或Apple Watch任一商品，就有機會抽中價值8,000元的易遊網環島之星旅遊雙人票券，還能參與「天天再抽百萬點數」活動，每日抽出10名幸運兒獲得10萬好德點，讓購物回饋再升級。

音訊周邊也同步推出萬元優惠，提供升級聽覺體驗的最佳時機。Harman Kardon SoundSticks 4藍牙水母喇叭限時優惠價10,000元（原價12,990元）。若購買AirPods Pro 3，更能以10,000元加購UE Wonderboom 4藍牙喇叭（原價10,680元），讓普發萬元發揮更大效益。

德誼數位獨家販售的LAUT萊德 × Bunni Konbiny聯名配件系列也同步推出會員限定優惠。即日起，iPhone 17 Pro/Pro Max磁吸背板保護殼會員價980元；掛繩＋耳機收納包會員價480元；磁吸多功能收納包會員價580元，讓粉絲以甜甜價打造個人化萌系風格。