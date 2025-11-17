快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

德誼數位推Apple優惠最高現折5400元 購機再抽旅遊券、10萬會員點數

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
德誼數位獨家販售台灣質感保養品牌SAWAA與設計品牌Monocozzi的跨界聯名禮盒「完美生活旅行組」，超值優惠價1,990元。圖／德誼數位提供
德誼數位獨家販售台灣質感保養品牌SAWAA與設計品牌Monocozzi的跨界聯名禮盒「完美生活旅行組」，超值優惠價1,990元。圖／德誼數位提供

看準普發萬元與年末換機潮，德誼數位全面推出Apple商品購機優惠與多項新品加碼活動，讓想入手最新3C產品的消費者一次掌握最超值方案。即日起至11月30日止，於全台門市購買MacBook全系列，即可獲得11,111點好德點（每300點可折抵1元），入手最新MacBook Air M4或輕薄旗艦iPhone Air也能拿到10,000點，等同直接回饋現金折抵，買越多省越多。

德誼數位同步祭出多款機種的限時折扣，購買M4版iPad Pro最高可現折5,400元；M4版MacBook Pro最高折抵5,500元；iPad A16版則直接降價1,000元，只要10,900元就能輕鬆入手。若購買任一款MacBook並加購Apple Care+，可享加購價9.7折，或價值5,690元的配件大禮包，其中包含多功能轉接器、鍵盤保護膜、螢幕貼、背包等，滿足新機周邊一次購足的需求。

除了購機優惠，德誼數位也推出購買Apple商品的雙重抽獎活動。於11月30日前購買iPhone、iPad、Mac或Apple Watch任一商品，就有機會抽中價值8,000元的易遊網環島之星旅遊雙人票券，還能參與「天天再抽百萬點數」活動，每日抽出10名幸運兒獲得10萬好德點，讓購物回饋再升級。

音訊周邊也同步推出萬元優惠，提供升級聽覺體驗的最佳時機。Harman Kardon SoundSticks 4藍牙水母喇叭限時優惠價10,000元（原價12,990元）。若購買AirPods Pro 3，更能以10,000元加購UE Wonderboom 4藍牙喇叭（原價10,680元），讓普發萬元發揮更大效益。

德誼數位獨家販售的LAUT萊德 × Bunni Konbiny聯名配件系列也同步推出會員限定優惠。即日起，iPhone 17 Pro/Pro Max磁吸背板保護殼會員價980元；掛繩＋耳機收納包會員價480元；磁吸多功能收納包會員價580元，讓粉絲以甜甜價打造個人化萌系風格。

此外，德誼數位亦獨家開賣SAWAA與Monocozzi合作打造的「完美生活旅行組」聯名禮盒，包含可重複使用的Monocozzi行李袋、充電器與SAWAA旅行體驗組，優惠價1,990元，為年末出遊賞楓、賞雪做好準備。

即日起至11月30日，於全台德誼數位門市購買MacBook或iPhone Air，可獲得德誼數位會員點數「好德點」一萬點起。圖／德誼數位提供
即日起至11月30日，於全台德誼數位門市購買MacBook或iPhone Air，可獲得德誼數位會員點數「好德點」一萬點起。圖／德誼數位提供
德誼數位獨家販售的LAUT × Bunni Konbiny聯名配件系列深受消費者喜愛，本次同步推出超值優惠。圖／德誼數位提供
德誼數位獨家販售的LAUT × Bunni Konbiny聯名配件系列深受消費者喜愛，本次同步推出超值優惠。圖／德誼數位提供
活動期間購買MacBook全系列產品並加購Apple Care+，可享加購折扣或價值5,690元的配件大禮包。圖／德誼數位提供
活動期間購買MacBook全系列產品並加購Apple Care+，可享加購折扣或價值5,690元的配件大禮包。圖／德誼數位提供

收納 配件 iPhone 17 Pro
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

奪回主控權？GM將全面移除裝載Apple CarPlay與Android Auto！

《進擊羔羊傳說》正式移植至行動裝置！台灣時間12/5登Apple Arcade

ISSEY MIYAKE X Apple聯手來出「包」？11月14全球上市雙尺寸多色任選

終於可以安全看路！神盾測速照相 App 支援 Apple CarPlay 顯示了

相關新聞

等了9年！麥當勞「奶昔」回歸 「奶昔大哥毛毛包、購物袋」同步開賣

粉絲們久等了！睽違9年，麥當勞自11月19日起，將於12間指定餐廳販售「麥當勞奶昔」，讓民眾可以重溫經典滋味。此外，台灣...

把最可愛的毛茸茸泰迪熊穿上身！BOSS x Steiff經典小熊聯名迎耶誕

這個冬天，德國經典工藝迎來全新的溫度：紳裝品牌BOSS攜手百年泰迪熊品牌Steiff推出節日限定聯名系列，將品牌最具代表...

冬季必遊...浪漫「礁溪溫泉燈花季」官網按讚分享有機會抽好禮

每年吸引數十萬人前來欣賞美美燈飾的「礁溪溫泉燈花季」月底登場，礁溪鄉公所公告首波抽獎活動，民眾只要上「真愛趣礁溪」臉書粉...

德誼數位推Apple優惠最高現折5400元 購機再抽旅遊券、10萬會員點數

看準普發萬元與年末換機潮，德誼數位全面推出Apple商品購機優惠與多項新品加碼活動，讓想入手最新3C產品的消費者一次掌握...

阿里山林業鐵路入選全球史詩級鐵道之旅 躍升亞洲經典路線

國際知名旅遊出版社Lonely Planet 2025 年推出全新力作「Epic Train Trips of the ...

有行旅／搭甜點列車 漫遊西海岸

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車從新竹啟程，沿西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，沿途提供當季品牌限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。