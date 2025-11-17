阿里山林業鐵路入選全球史詩級鐵道之旅 躍升亞洲經典路線
國際知名旅遊出版社Lonely Planet 2025 年推出全新力作「Epic Train Trips of the World」（世界史詩級鐵道之旅），精選全球 200 條最具代表性的經典鐵道。台灣的阿里山林業鐵路（Alishan Forest Railway）榮耀入選，成為亞洲篇章中備受矚目的焦點之一。
書中以穿越森林的阿里山鐵道之旅（Out of the Woods on the Alishan Forest Railway）為題，以四頁專文介紹這條跨越百年的森林鐵道。作者以第一人稱旅行者視角，描繪小火車自嘉義平原一路攀升至阿里山國家森林遊樂區的過程，沿途經過竹崎、奮起湖、十字路、祝山等經典站點，展現一段交織自然、人文與情感的山林旅程。
作者在文中形容，阿里山鐵道串聯島嶼西部平原與中央山脈，不僅呈現早期工程技術的巧思，也象徵人們在群山中尋求共生智慧的歷史。旅途中所見的茶園、雲海、森林步道以及祝山日出，搭配與當地居民的互動記憶，使阿里山鐵道不只是一段交通路線，更是一條引領旅人通往回憶與心靈風景的古老道路。
書中特別提及，阿里山鐵道在經歷多年整修與挑戰後，於 2024 年全線重新通車，象徵台灣山地鐵道的再生與復興。Lonely Planet 評語強調，阿里山鐵道融合「工程巧思、生態多樣性與深厚歷史人文」，是一條足以讓世界重新認識亞洲山林文化的經典之旅。
阿里山林鐵及文資處表示，阿里山鐵道能入選 Lonely Planet 全球經典鐵道選集，顯示其自然景觀、文化價值與旅遊魅力已獲國際肯定。未來將持續推動鐵道文化保存與行銷推廣，讓更多世界旅人能親身體驗台灣山林鐵道的獨特魅力。
