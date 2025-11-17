韓國麥當勞賣到缺貨「奶昔大哥」登台 毛毛包亮相 奶昔回歸限定這12店

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣麥當勞宣布，11月19日起同步推出「奶昔大哥毛毛包」與台灣限定「奶昔大哥購物袋」，並於全台 12 間指定門市重啟試賣「香草／草莓奶昔」。麥當勞/提供
曾在韓國紅到缺貨的「奶昔大哥」，終於輪到台灣開賣。台灣麥當勞宣布，11月19日起同步推出「奶昔大哥毛毛包」與台灣限定「奶昔大哥購物袋」，並於全台 12 間指定門市重啟試賣「香草／草莓奶昔」。因角色具有超高人氣，加上周邊屬限量販售、奶昔更是多年未見的懷舊品項，消息一出便讓粉絲引頸期盼，預料將再掀搶購與朝聖熱潮。

麥當勞經典角色「奶昔大哥」以獨特外型受到全球粉絲喜愛。台灣麥當勞宣布，自11月19日起推出韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及由100%回收塑料製成的台灣限定「奶昔大哥購物袋」。

兩款商品將於11月19日上午10:30起在全台麥當勞門市販售，數量有限、售完為止。

「奶昔大哥毛毛包」去年在韓國推出後引發熱議，外型還原角色造型，並採毛絨材質設計，可收納零錢、耳機等小物。活動期間，消費者於櫃檯、自助點餐機或得來速購買套餐，可用149元加購；單買價格為199元，每人每筆消費限購4個。

同日販售的台灣限定「奶昔大哥購物袋」則以角色招牌笑臉為主視覺，採100%回收塑料製作，售價59元。

此外，麥當勞也宣布自11月19日起，在12間指定門市試賣「麥當勞奶昔」，推出香草與草莓兩款口味，售價為嘗鮮價69元／杯（原價79元）。奶昔採現點現做，每間門市每小時最大供應量約90杯，每人每筆消費限購4杯，並限於專屬櫃檯購買；自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台皆不販售。

試賣門市涵蓋北中南共12間，包括台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福與花蓮中正。相關資訊可至麥當勞官網查詢。

台灣麥當勞表示，將依試賣狀況持續調整，預計明（2026）年會有更多門市加入奶昔販售行列。

台灣麥當勞宣布，自11月19日起推出韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及由100%回收塑料製成的台灣限定「奶昔大哥購物袋」。麥當勞/提供
麥當勞
