聯合新聞網／ 聯合數位文創
小池徹平睽違七年再度來台演出，訪問中提到這次來台灣也想逛夜市。圖／聯合數位文創提供
小池徹平睽違七年再度來台演出，訪問中提到這次來台灣也想逛夜市。圖／聯合數位文創提供

由大場鶇創作故事原型、小畑健作畫的超人氣作品《死亡筆記本》，歷經20年在讀者心中的經典地位屹立不搖，截止至今漫畫已售出超過3000萬冊，也陸續被改編成動畫、電視劇、電影、小說、遊戲等，成為全球最具影響力的現象級作品之一。

《死亡筆記本》在2015年正式被改編為音樂劇，初代卡司由日本知名演員柿澤勇人飾演主角「夜神月」、小池徹平飾演劇中角色「L」。《死亡筆記本》音樂劇首演即引起觀眾廣大迴響，也奠定了該作音樂劇高人氣的基石。今年11月，適逢《死亡筆記本》音樂劇十週年，此作將以全新形式重磅回歸！「《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會」將以全編制交響樂團現場演奏搭配初代經典卡司現場演唱，打造前所未有的現場體驗，台灣更爲此全新製作的全球唯一站，粉絲絕不能錯過千載難逢的觀賞機會！

而本次主辦方也特別收到飾演角色「L」的小池徹平先生，對於《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會的期待，以及想對台灣觀眾說的話。

Q1. 在飾演「L」時，對角色的「正義」與「瘋狂」的感受，與 10 年前的初演及 2017 年的演出相比，現在是否有所不同？

小池：已經過了 10 年，這點讓我很驚訝，但畢竟十年之間，人的想法與價值觀都會改變。雖然故事和角色的根本並不會變，但若是現在的我再去演 L，對劇本的接受方式或詮釋可能會稍微不同。這次雖然是以音樂會的形式呈現，但我希望能以現在的自己，去表現 L 所堅持的「正義」與「瘋狂」……我想在歌唱的過程中享受這一點。

Q2. 在《死亡筆記本》中兩位天才之間的對決裡，您認為自己所飾演的角色，以及對手角色（夜神月）的「致命弱點」分別是什麼？

小池：夜神月的話，就像 L 說過的，他「幼稚又好勝」。

L 的話……就是「沒有甜食就無法運轉大腦」吧。

Q3. 這次將演唱由葛萊美獎得主Jason Howland重新編曲的樂曲，對此您有什麼期待嗎？

小池：我最近才在音樂劇《那個男人》（ミュージカル『ある男』）中和Jason先生一起合作。他的作品非常帥氣，同時又能感受到其中的幽默與細膩，這正是他的魅力所在。我非常期待這次能聽到他帶來什麼樣的全新編曲。

Q4. 這次在台灣首次舉行《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會，除了演出之外，是否有特別期待的事物（例如美食等）？

小池：我非常期待久違的台灣之行。上次來的時候去了夜市，非常喜歡那種氛圍與活力。這次如果有時間，也想再去逛逛、邊走邊吃。

Q5. 請向台灣觀眾介紹這次「交響音樂會」的魅力！

小池：這次聚集了包括初演卡司在內、只限本次音樂會的豪華陣容，可說是特別版本。我覺得這樣的組合會再度孕育出《死亡筆記本 音樂劇》的全新魅力，我自己也非常興奮。希望大家能到劇場親自感受那份熱度，我會非常開心。

由柿澤勇人（飾演夜神月）、小池徹平（飾演L）領軍，集結初代音樂劇原班卡司與製作團隊，《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會今年11月29日、11月30日於台北流行音樂中心演出兩場，目前票券熱賣中，購票請上 udn售票網

《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會

演出地點：台北流行音樂中心

演出時間：2025年11月29日 19:30、11月30日 14:30，共2場

售票網站： https://reurl.cc/ekokKm

音樂劇 死亡 音樂會
來台灣想逛夜市！小池徹平本月底訪台 再扮《死亡筆記本》L

