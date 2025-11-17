快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

要多花錢了！2026年日本旅遊多項新制 日旅達人這樣建議

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
日本京都嵐山吸引很多觀光客前往，京都預計2026年3月調高住宿稅上限每晚1萬日圓。記者陳智華／攝影
日本京都嵐山吸引很多觀光客前往，京都預計2026年3月調高住宿稅上限每晚1萬日圓。記者陳智華／攝影

2026年日本有多項旅遊新制，最重要的包括11月起免稅制度改為先付後退。日旅達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，旅客購物時需先支付含稅價格，離境時在機場經海關確認後，才能退回消費稅。同時免稅品分類也會簡化，取消「一般品／消耗品」分類，不需要用特殊包裝，取消消耗品的金額上限50萬日圓。

林氏璧指出，還有快一年，大家努力買吧。他和大家分享過多次，不認為需要預留3到4小時就先到機場。因為多半都只是抽查，不會真的詳細開行李箱受檢。但如果是大戶，特別是買了高價品，應該要提早到機場比較保險。

而日本京都同時吸引日本國內和國際旅客，疫情之後到現在，由於旅客人數爆多，產生不少觀光公害，居民深受其苦。林氏璧指出，2026年3月京都調高住宿稅上限每晚1萬日圓。

也就是從現今最高每人每晚1000日圓，提高至每人每晚1萬日圓，成為全日本最高的住宿稅制。新方案將目前的3級稅額細分為5級，住宿費用低於6000日圓，每人每晚徵收200日圓；6000日圓以上、未滿2萬日圓，徵收400日圓；2萬日圓以上、未滿5萬日圓，徵收1000日圓；5萬日圓以上、未滿10萬日圓，徵收4000日圓；10萬日圓以上則徵收1萬日圓，相當於目前住宿稅的10倍。

至於還有幾項並未確定，林氏璧指出，4月簽證費調漲未定案。日本政府研擬調高外國人申請簽證的手續費，以應對觀光公害。因台灣享有免簽證待遇，暫無直接影響。日本也計畫針對免簽入境的外國人實施入境前審查的「電子旅行認證制度」（JESTA），這部分可能收費，但費用未定，且實施日期應該是2028年。

4月調高國際觀光旅客稅出國稅也未定案。林氏璧說，日本政府研議將現行每人1000日圓的「國際觀光旅客稅」調高至3000日圓以上，把增加的稅收用於處理觀光公害帶來的亂象，如交通機關混亂與遊客違規。

林氏璧指出，4月沖繩住宿稅也未定案。沖繩縣規劃開徵住宿稅，依房價的2%計算，每人每晚上限約2000日圓。

林氏璧表示，以上很多措施都是因應觀光公害，旅客過多而衍生出來的政策。如果之後來自中國的旅客大幅減少，是否整個日本旅遊界風向就會改變，反而要回頭大力爭取其他國家的旅客，而讓這些政策改變呢？值得密切觀察。明年農曆年旅客人數會是很重要的指標。

日本預計2026年11月將免稅制度改為先付後退，圖為日本關西機場。記者陳智華／攝影
日本預計2026年11月將免稅制度改為先付後退，圖為日本關西機場。記者陳智華／攝影

日本旅遊 林氏璧
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日本上季GDP出現六季以來首見萎縮 高市更有理由祭出刺激經濟措施

高市「台灣有事」 人民日報：高度警惕日本戰略危險轉向

小心被公審炎上！日本的餐廳可否多人共食分食 日旅達人這樣說

日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備

相關新聞

要多花錢了！2026年日本旅遊多項新制 日旅達人這樣建議

2026年日本有多項旅遊新制，最重要的包括11月起免稅制度改為先付後退。日旅達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指...

有行旅／搭甜點列車 漫遊西海岸

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車從新竹啟程，沿西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，沿途提供當季品牌限...

世界富豪和李奧納多最愛收藏的恐龍來了 富藝斯紐約首度拍賣三角龍

國際拍賣行富藝斯（Phillips）2025年11月19日至20日將於紐約舉行秋季拍賣上，焦點拍品是史上首具完整幼年三角...

山下智久登台吃「雞排、牛肉麵」店家曝光！ 中文發限動：很好吃

日本巨星山下智久在11月14日抵台，以個人身份舉行「山下智久 2025 台北 talk＆mini Live」粉絲見面會，...

跟著Paul Smith玩倫敦？皇家歌劇院耶誕樹正式公開！

豐富的設計或藝術活動，饒富人文與皇家貴族氣息的倫敦，是歐洲知名的大都會。其中可同時欣賞皇家芭蕾舞團與皇家歌劇團的「皇家歌...

溏心蛋1元、姓名有「這6字」樂麵屋拉麵5折！麵屋一燈「限時88折」

繼10月中旬開設汐止店後，日式拉麵「樂麵屋」將於11月17日插旗大直美麗華百樂園，店內提供有九州風格的「原味豚骨拉麵」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。