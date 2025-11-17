聽新聞
有行旅／搭甜點列車 漫遊西海岸

聯合報／ 本報訊

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車從新竹啟程，沿西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，沿途提供當季品牌限定甜點與飲品。旅宿垂直美術館概念的洲際飯店。

有行旅「海風號─甜點列車漫遊西海岸─台中洲際飯店篇」兩天一夜旅程，二○二六年一月九日至一月十日。報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/89q96a

