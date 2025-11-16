世界富豪和李奧納多最愛收藏的恐龍來了 富藝斯紐約首度拍賣三角龍

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
富藝斯紐約秋季拍賣11月19日晚間將呈獻完整的幼年三角龍骨架「CERA」，173 1/4 x 59 x 47 ¼ 英吋，白堊紀晚期，約6,600萬年前，估價250萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣11月19日晚間將呈獻完整的幼年三角龍骨架「CERA」，173 1/4 x 59 x 47 ¼ 英吋，白堊紀晚期，約6,600萬年前，估價250萬美元起。圖／富藝斯提供

國際拍賣行富藝斯（Phillips）2025年11月19日至20日將於紐約舉行秋季拍賣上，焦點拍品是史上首具完整幼年三角龍骨架「Cera」，估價250萬美元起。這件距今6600萬年的自然史奇珍將自11月起在富藝斯紐約總部公開預展，是富藝斯首度把自然歷史奇珍納入現代與當代藝術拍賣陣容，攜手自然歷史拍賣專家Christian D. Link，將其知名的「Out of This World」拍賣系列首度帶入紐約，呈獻來自地球深史的稀世標本。

「Cera」不僅是全球首件完整幼年三角龍骨架，更是十多年來首次在美國拍場亮相的三角龍標本，引起全球收藏界高度關注。「Cera」於2016年由Gary Olson在南達科他州的「Lazy VC Kelly Ranch」牧場發掘出土，白堊紀晚期的三角龍，儘管過去已發現數十具化石，但幼年個體化石仍極為罕見。「Cera」是已知的首具完整幼年三角龍骨架，原始骨骼完整度超過三分之二，遠高於同類標本通常的水準。

同場於11月19日上拍的還包括重達114.6金衡盎司、長逾1.5英尺的巨大金塊「雷霆」，是迄今為止發現的最長金塊，以及一具保存極為完好的侏羅紀鱷形類博倫狹蜥鱷化石，其肌肉收縮瞬間被定格於石中，極具科學與觀賞價值。其餘拍品則將在11月20日舉行的「Out of This World」專場上拍。

富藝斯紐約秋季拍賣20日「Out of This World」拍賣呈獻翼龍骨架「KING GHIDORA」，翼展118 1/8英吋，約7,500萬年前，估價待詢。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣20日「Out of This World」拍賣呈獻翼龍骨架「KING GHIDORA」，翼展118 1/8英吋，約7,500萬年前，估價待詢。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣11月19日晚間將呈獻肌肉收縮狀態的博倫狹蜥鱷骨架，70 ¾ x 70 ¾ 英吋，侏羅紀，1.8億年前，估價45萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣11月19日晚間將呈獻肌肉收縮狀態的博倫狹蜥鱷骨架，70 ¾ x 70 ¾ 英吋，侏羅紀，1.8億年前，估價45萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣11月19日晚間將呈獻完整的幼年三角龍骨架「CERA」，173 1/4 x 59 x 47 ¼ 英吋，白堊紀晚期，約6,600萬年前，估價250萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣11月19日晚間將呈獻完整的幼年三角龍骨架「CERA」，173 1/4 x 59 x 47 ¼ 英吋，白堊紀晚期，約6,600萬年前，估價250萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣20日「Out of This World」拍賣呈獻水晶石英球，直徑15英吋，巴西，估價30,000美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣20日「Out of This World」拍賣呈獻水晶石英球，直徑15英吋，巴西，估價30,000美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣20日「Out of This World」拍賣呈獻馬拉曼巴虎眼石，21½ x 2 x 116½英吋，早元古代，25 億年前，西澳大利亞，估價16萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣20日「Out of This World」拍賣呈獻馬拉曼巴虎眼石，21½ x 2 x 116½英吋，早元古代，25 億年前，西澳大利亞，估價16萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣11月19日晚間將呈獻「雷霆」，黄金，估價150萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯紐約秋季拍賣11月19日晚間將呈獻「雷霆」，黄金，估價150萬美元起。圖／富藝斯提供

化石 紐約 美國
