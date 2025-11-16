聽新聞
溏心蛋1元、姓名有「這6字」樂麵屋拉麵5折！麵屋一燈「限時88折」
繼10月中旬開設汐止店後，日式拉麵「樂麵屋」將於11月17日插旗大直美麗華百樂園，店內提供有九州風格的「原味豚骨拉麵」，還有以鹽味湯底結合日本柚子的「柚香鹽味拉麵」，以及濃厚豚骨湯頭搭配大份量配料的「二郎風蒜味拉麵」，滿足不同消費者的喜好。
為慶祝大直美麗華門市新開幕，11月17日當天，出示官方粉絲團活動貼文截圖，任點一碗拉麵，即可1元加購原價30元的「拉麵配料」一份，包括有溏心蛋、溫泉蛋、筍乾、菠菜、木耳、蔥絲等11種人氣選擇，限量100份。11月17日至11月19日期間，只要姓名中包含「樂、麵、屋、美、麗、華」任一同音字，出示身分證明文件，內用任點一碗拉麵，即可以5折加購「原味豚骨拉麵」，原價240元，每日限量30份。11月20日到12月15日，消費滿500元，就送「500元料理兌換券」1張。
繼勤美誠品與台中新光等台中門市之後，來自日本的「麵屋一燈」近日進駐台中文心秀泰，開設品牌在台8號店。延續品牌傳統，此次麵屋一燈社長坂本幸彥發揮自身法餐背景。將西式濃湯的風味概念融入日式拉麵，推出限定口味「奶白菌菇培根拉麵」，將奶白菌菇湯底搭配燻骨腿，並撒上綜合香料與起司粉，創造濃郁的跨界風味，每份298元。
為慶祝新店開幕，11月19日前，到店內用即享「全單88折」優惠。現場掃碼再領「買1送1券」。11月20日至11月30日期間的平日時段15:00–17:00，推出「劍玉遊戲」，3次內成功挑戰者，可享有拉麵優惠價88元。11月20日至12月15日，凡消費文心秀泰店限定口味「奶白菌菇培根拉麵」，即可獲得「拉麵第二碗半價券」1張。
