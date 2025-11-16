全台只有12間店買得到！摩斯「台灣火雞堡」用噶瑪蘭威士忌當醬汁

「摩斯漢堡」本季推出全新限定感恩餐點「台灣火雞堡」，選用嘉義在地火雞火腿片，搭配以台灣噶瑪蘭威士忌、洋蔥、黑胡椒與鮮奶油共同特製的酒香黑胡椒醬，以及起司片、牛蕃茄、生菜等食材，兼具辛辣酒香與清爽感，每個180元，限於摩斯漢堡高鐵沿線9間門市及桃園機場3間門市獨家販售。針對高鐵分店並推出限定套餐，「台灣火雞堡＋摩斯雞塊4個＋大杯冰紅茶」原價269元，優惠價249元；桃園機場各店套餐則是「台灣火雞堡＋地瓜米吉拿4個＋大杯摩斯咖啡」，售價310元。

慶祝新品上市，即日起至12月31日（依台灣火雞堡銷售狀況而定，售完為止），凡會元購買「台灣火雞堡」就可參加抽獎，有機會獲得高鐵旅遊金2,000元。此外，即日起至11月30日，「抹茶紅豆米派＋大杯冰紅茶」原價85元，優惠價69元。「超級大麥薑燒珍珠堡／超級大麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶」原價115元起，優惠價99元；「黃金海老珍珠堡＋大杯冰紅茶」原價155元，優惠價129元。

由劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太、楊祐寧主演的愛奇藝原創劇集「監所男子囚生記」，今秋攜手「繼光香香雞」推出追劇套餐，即日起至11月26日期間，「香香炸雞(L)＋阿根廷魷魚(M)」優惠價265元；「香香炸雞(XL)＋阿根廷魷魚(M)」，優惠價305元；「香香炸雞(XL)＋蒜脆杏鮑菇」，優惠價245元。同時針對套餐設計聯名紙袋，掃描掃描QRcode可獲得3天「愛奇藝國際版黃金會員」，參與社群任務，也有機會獲得藝人簽名海報。

除此之外，11月26日前，愛奇藝國際版鑽石/黃金會員，前往繼光香香雞門市出示APP內會員畫面，單筆消費滿200元即享9折優惠；若完成「學生身分」認證，不限金額消費享有「地瓜球買1送1」。12月31日前於外送平台Foodpanda，單筆滿400元享全品項65折優惠，每單折扣最高享140元優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康