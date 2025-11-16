快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

聽新聞
0:00 / 0:00

全台只有12間店買得到！摩斯「台灣火雞堡」用噶瑪蘭威士忌當醬汁

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「摩斯漢堡」推出全新限定餐點「台灣火雞堡」。圖／摩斯漢堡提供
「摩斯漢堡」推出全新限定餐點「台灣火雞堡」。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡」本季推出全新限定感恩餐點「台灣火雞堡」，選用嘉義在地火雞火腿片，搭配以台灣噶瑪蘭威士忌、洋蔥、黑胡椒與鮮奶油共同特製的酒香黑胡椒醬，以及起司片、牛蕃茄、生菜等食材，兼具辛辣酒香與清爽感，每個180元，限於摩斯漢堡高鐵沿線9間門市及桃園機場3間門市獨家販售。針對高鐵分店並推出限定套餐，「台灣火雞堡＋摩斯雞塊4個＋大杯冰紅茶」原價269元，優惠價249元；桃園機場各店套餐則是「台灣火雞堡＋地瓜米吉拿4個＋大杯摩斯咖啡」，售價310元。

慶祝新品上市，即日起至12月31日（依台灣火雞堡銷售狀況而定，售完為止），凡會元購買「台灣火雞堡」就可參加抽獎，有機會獲得高鐵旅遊金2,000元。此外，即日起至11月30日，「抹茶紅豆米派＋大杯冰紅茶」原價85元，優惠價69元。「超級大麥薑燒珍珠堡／超級大麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶」原價115元起，優惠價99元；「黃金海老珍珠堡＋大杯冰紅茶」原價155元，優惠價129元。

由劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太、楊祐寧主演的愛奇藝原創劇集「監所男子囚生記」，今秋攜手「繼光香香雞」推出追劇套餐，即日起至11月26日期間，「香香炸雞(L)＋阿根廷魷魚(M)」優惠價265元；「香香炸雞(XL)＋阿根廷魷魚(M)」，優惠價305元；「香香炸雞(XL)＋蒜脆杏鮑菇」，優惠價245元。同時針對套餐設計聯名紙袋，掃描掃描QRcode可獲得3天「愛奇藝國際版黃金會員」，參與社群任務，也有機會獲得藝人簽名海報。

除此之外，11月26日前，愛奇藝國際版鑽石/黃金會員，前往繼光香香雞門市出示APP內會員畫面，單筆消費滿200元即享9折優惠；若完成「學生身分」認證，不限金額消費享有「地瓜球買1送1」。12月31日前於外送平台Foodpanda，單筆滿400元享全品項65折優惠，每單折扣最高享140元優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「繼光香香雞」攜手「監所男子囚生記」推出追劇方案及優惠。圖／繼光香香雞提供
「繼光香香雞」攜手「監所男子囚生記」推出追劇方案及優惠。圖／繼光香香雞提供

桃園機場 套餐 摩斯漢堡
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／超愛吃炸雞…他37歲腦中風後決心減重 1年減55公斤

韓國影史最賣座喜劇電影「雞不可失」重返大銀幕　炸雞五人組回歸

用富士山純水釀出乾淨酯香 「富士日本威士忌」三酒款正式上市

噶瑪蘭台灣之韻系列「海洋」單一麥芽威士忌 昇恆昌限定上市

相關新聞

小心被公審炎上！日本的餐廳可否多人共食分食 日旅達人這樣說

為吃到更多美食，不少民眾在台灣用餐會跟親朋好友共吃一份餐點，最近有報導指出台灣旅客到義大利16人點5個披薩遭到老闆放上網...

全台只有12間店買得到！摩斯「台灣火雞堡」用噶瑪蘭威士忌當醬汁

「摩斯漢堡」本季推出全新限定感恩餐點「台灣火雞堡」，選用嘉義在地火雞火腿片，搭配以台灣噶瑪蘭威士忌、洋蔥、黑胡椒與鮮奶油...

「崩世光景」為Camping Asia 2025揭幕 香奈兒支持打造亞洲舞蹈重鎮

由臺北表演藝術中心（簡稱北藝中心）、法國國家舞蹈中心（Centre national de la danse，簡稱CND...

大谷翔平四摘MVP再創新紀錄 簡約帥氣造型獻吻Decoy

日前洛杉磯道奇隊明星球員暨BOSS品牌大使大谷翔平（Shohei Ohtani）再度創下紀錄，勇奪他個人生涯第4座美國職...

瞄準普發現金商機 遠雄廣場專櫃現金放大術、美食饗宴加量不加價

民眾陸續領到「普發現金1萬元」，各地商場瞄準這波消費動能加碼行銷。新北市汐止iFG遠雄廣場17日起至23日，限時推出「2...

SOGO敦化館年底熄燈卻洽新百貨業者 恐成「最貴雜貨店」

遠東SOGO敦化館年底將熄燈，但傳出原本規畫將敦化館拆除重建為豪宅的房東皇翔建設，開始接洽新的百貨業者進駐，並詢問專櫃留下意願，令業界與房客都有些傻眼。計畫生變的關鍵因素是都更過程並不順利，而敦化館原址若要再經營商場，其實困難重重，很少人看好前景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。