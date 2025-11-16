「崩世光景」為Camping Asia 2025揭幕 香奈兒支持打造亞洲舞蹈重鎮

由臺北表演藝術中心（簡稱北藝中心）、法國國家舞蹈中心（Centre national de la danse，簡稱CND）與香奈兒（CHANEL）品牌共同合作推出的2025年度第三屆的「Camping Asia」活動，自即日起至11月21日期間於臺北表演藝術中心舉辦。系列活動由法國前衛編舞團隊狂徒（(LA)HORDE）、馬賽國立芭蕾舞團（Ballet national de Marseille）、與法國電子音樂製作人霍恩（Rone）攜手合作的舞碼「崩世光景」（Room with A View）於11月14日晚間揭開序幕。

●亞洲當代舞蹈重鎮在臺北

Camping Asia活動起源於2015年法國國家舞蹈中以「Camping」的營隊形式匯集來自世界各地的藝術家、藝術院校學生、專業舞者、業餘舞蹈愛好者，創造不同文化背景的藝術交流，透過課程、展演與互動，打造一個「跨領域、跨文化、跨世代」的「Open for All」平台。亞洲版的Camping Asia於2019年引進台灣，並於2023年第二屆起獲時尚品牌香奈兒不遺餘力大力支持，持續為亞洲舞蹈界引入新的視野與能量。自2019年至今，Camping Asia已成功吸引超過12個國家的藝術院校、數百位學生參與，2023年活動參與人次更突破7,000人次。

2025年Camping Asia匯聚來自全球的頂尖院校，包括香港演藝學院、日本女子體育大學舞蹈學系、日本筑波大學、韓國藝術綜合學校舞蹈學院、新加坡拉薩爾藝術學院、奧地利安東布魯克納大學、法國巴黎高等美術學院，以及臺灣的9所學校等共16所藝術院校，共有超過160名師生，以及23位跨域藝術家共同參與，不僅是給下一個世代的未來藝術學苑，更是一場讓臺灣在國際文化版圖上持續保有創新與自由能量，深化臺北作為亞洲當代舞蹈重鎮的角色。

為期12天的計畫包括工作坊、表演節目、論壇、各項課程與公眾計畫。受邀藝術家們除了授課並帶領課程，並帶來包括「洛伊‧富勒：研究一下」、「動作以上以上動作」、「機神祭」、「即席寫真」、「崩世光景」等5檔結合舞蹈與跨域藝術的表演節目，一般民眾可透過購票方式前往欣賞表演節目

●開幕表演「崩世光景」

11月14日開幕當晚的「崩世光景」，被法國媒體譽為「一部真正屬於21世紀的嶄新舞作。」這是「狂徒」擔任馬賽國立芭蕾舞團藝術總監後的首部創作，延續其帶有激進政治性的美學實驗，攜手法國電子音樂翹楚霍恩，將舞臺重塑為一座蘊藏憤怒的末日景觀、舞蹈化為對當代巨獸的激進對抗與自由吶喊。舞者以脆弱肉身衝撞巨大的怪物，為年輕世代贖回面對氣候災變、父權瓦解、社群疏離種種崩壞的勇氣。末日裡的餘生，也是重生。

由羅蘭比堤（Roland Petit）於1972年創立的法國馬賽國立芭蕾舞團，自1984年開始被列入法國國家編舞中心之列，由來自16個不同國家的22名舞者組成，透過影像與現場表演，探索舞蹈的政治影響，剖析各種舞蹈在大眾時尚潮流中存在的意義。

出席參加2025 Camping Asia開幕的嘉賓包含臺北表演藝術中心董事長王文儀、策展人林人中；藝術家狂徒、霍恩、瑪麗施利夫（Marie Schleef）、班吉瑞德（Benji Reid）、奈絲蘿柯（Ness Roque）、塔那波維魯拉庫（Thanapol Virulhakul）、田孝慈、林祐如，以及來自法國國家舞蹈中心的代表Thomas Arnaudin。香奈兒品牌大使桂綸鎂、許瑋甯與昆凌，品牌好友9m88、李沐、ØZI、王渝屏、王渝萱、洪珮瑜以及ABAO阿爆也參與了當晚的開幕。

●香奈兒文化基金