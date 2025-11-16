大谷翔平四摘MVP再創新紀錄 簡約帥氣造型獻吻Decoy

日前洛杉磯道奇隊明星球員暨BOSS品牌大使大谷翔平（Shohei Ohtani）再度創下紀錄，勇奪他個人生涯第4座美國職棒大聯盟年度最有價值球員（MVP），成為史上第二位能獲得四座以上MVP的球員，為其生涯成就再創巔峰。

身為世界級「二刀流」球星，大谷翔平的傑出天賦與影響力早已深受全球肯定。2022年，美國職棒甚至制定了以他命名的「Ohtani Rule」，允許先發投手在退場後仍以指定打擊身份持續上陣，象徵他對棒球規則與比賽格局的深遠影響。