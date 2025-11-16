大谷翔平四摘MVP再創新紀錄 簡約帥氣造型獻吻Decoy
日前洛杉磯道奇隊明星球員暨BOSS品牌大使大谷翔平（Shohei Ohtani）再度創下紀錄，勇奪他個人生涯第4座美國職棒大聯盟年度最有價值球員（MVP），成為史上第二位能獲得四座以上MVP的球員，為其生涯成就再創巔峰。
身為世界級「二刀流」球星，大谷翔平的傑出天賦與影響力早已深受全球肯定。2022年，美國職棒甚至制定了以他命名的「Ohtani Rule」，允許先發投手在退場後仍以指定打擊身份持續上陣，象徵他對棒球規則與比賽格局的深遠影響。
日前他出席於拉斯維加斯舉辦的MVP頒獎典禮時，身穿自己代言的BOSS頂級系列服裝，以紅棕色格紋針織衫搭配白色寬版羊毛長褲，營造俐落又舒適的正式氛圍；最後以經典Gary白色皮革運動鞋點綴，為整體造型增添一抹低調的運動優雅，完美呼應大谷獨有的現代紳士氣場。
