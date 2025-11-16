瞄準普發現金商機 遠雄廣場專櫃現金放大術、美食饗宴加量不加價

民眾陸續領到「普發現金1萬元」，各地商場瞄準這波消費動能加碼行銷。新北市汐止iFG遠雄廣場17日起至23日，限時推出「200元指定櫃位購物金」活動，並結合家電、服飾、美妝與餐飲專櫃，開辦「現金放大術」與「加量不加價」優惠方案。

遠雄廣場表示，希望透過普發購物金加碼、品牌聯合優惠與有機特展等多元活動，讓民眾在享受實惠的同時，也感受到美好生活的多樣面貌，讓每一位顧客都能收穫一份屬於自己的暖心驚喜。

汐止遠雄廣場11月17日至11月23日，限時7天推出「200元指定櫃位購物金」活動，App會員每天限量100份，每人限換1份，總共700份，單筆滿3000元即可使用，使用期限至12月31日止，邀請消費者把握機會，聰明消費、加值回饋。

看準普發現金帶來的消費動能，遠雄廣場串聯館內多家人氣品牌，推出「現金放大術促銷專案」與「美食饗宴加量不加價」優惠活動，涵蓋家電、服飾、美妝與餐飲等多個消費面向，搶攻秋冬換季與年末送禮商機。

配合專櫃包括「資生堂」推出紅妍山茶花修護精華75ml×2與補充瓶75ml限量組合，優惠價1萬零80元，「集雅社推出SHARP無線吸塵器、Marshall藍芽喇叭等破盤特價，最高現折5000元。「ABC MART」指定商品兩件以上85折、「Roots服飾全面8折，消費滿5000元贈1000元購物金。

家電部分，「全國電子」多款Panasonic除濕機、吸塵器同步下殺，現省1000元以上。「德誼數位限量推出AirPods Pro 3加UE Wonder BOOM4組合價1萬元，科技控可把握機會。

美食品牌同步祭出大份量豪華套餐與普發加碼優惠，「瓦城」10人套餐優惠價8000元，「時時香」10人桌菜8360元，適合家庭聚會、公司尾牙預約。「那裏泰」、「漉海鮮蒸氣鍋」祭出普發金專屬優惠，即日起至12月31日，用餐出示「政府普發金入帳通知」畫面，即可享95折優惠。

遠雄廣場也規畫會員專屬活動，即日起至11月30日，App會員單筆滿千元即可參加「暖心好日滿額抽」，有機會獲得福泰飯店500元餐飲券。點數可折抵現金或參加「幸運好日轉轉樂」，抽1111點與療癒小物，還能兌換香氛精油、頸枕等人氣商品，回饋再升級。

遠雄廣場同步與台東縣政府攜手舉辦「台東有機友善農產特展」，集結紅烏龍、蜂蜜、縱谷米、香草辣椒粉等多樣在地嚴選農產，即日起至11月30日在B1美食街展售，傳遞友善耕作精神與ESG永續理念。