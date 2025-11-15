IKEA快閃店進駐宜蘭新月廣場！推近150款家飾品與小型家具

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
IKEA進駐宜蘭，於新月廣場一樓開設快閃店，11月21日正式開幕，甜甜圈燈、鯊魚玩偶等上百款家具家飾、瑞典美食齊登場。圖／IKEA提供
IKEA進駐宜蘭，於新月廣場一樓開設快閃店，11月21日正式開幕，甜甜圈燈、鯊魚玩偶等上百款家具家飾、瑞典美食齊登場。圖／IKEA提供

IKEA即將進駐宜蘭，在新月廣場一樓開設快閃店，11月15日試營運，並於11月21日正式開幕，現場提供上百款人氣家飾、小型家具與瑞典美食，讓宜蘭的消費者也能就近體驗IKEA的居家佈置靈感與生活提案。除了提供現場購物體驗，快閃店未展示的家具家飾也能透過現場服務人員協助線上下單，再至宜蘭或羅東的取貨中心取貨，購物更便利。

IKEA宜蘭快閃店以自然木紋為基調，營造溫暖明亮的北歐氛圍，22坪空間中採用開放式層板設計。由於是第一次與宜蘭的消費者接觸，IKEA特別精選最經典、熱銷且好入手的單品。

快閃店內依據宜蘭地區消費者需求規劃為6大類別，包括廣受家庭歡迎的收納與日常用品，如PRESSA曬衣架、BÄSTIS毛絮黏把、RISATORP網籃；靈活實用的小型家具，像是VESKEN推車、BOLLSIDAN筆記型電腦桌；深受大小朋友喜愛的玩偶系列，包括LIVLIG哈士奇、BLÅHAJ鯊魚；兼具價格與設計力的再創低價選品，像是RÅSKOG推車；熱銷話題單品，如VARMBLIXT甜甜圈燈、NÖDMAST LED蘑菇燈；還設置瑞典美食區，提供冷凍瑞典肉丸與多款北歐巧克力、零食。現場陳列會依據時節與主題更新，也會有不定期的新品展出。

除了主店鋪外，一樓空間還設有兩個展示區，針對不同主題提供居家佈置靈感。一區以「瑞典傳統風格」搭配多款織品與寢具產品，營造溫暖柔和的秋冬氛圍；另一區將於11月底展出，以「聖誕節慶風格」打造親子打卡空間，結合可愛玩偶與兒童扶手椅，增添互動與趣味。

除了IKEA宜蘭快閃店提供近150款家飾品與小型家具，對於大型家具有需求的消費者也可透過快閃店現場由專人引導線上下單，採買所有IKEA產品，凡於官網下訂單筆消費滿499元，即可享免費配送至宜蘭或羅東取貨點，讓消費者在地即可輕鬆選購與取貨。

為慶祝開幕，IKEA宜蘭快閃店也推出一系列卡友專屬好禮與限定抽獎活動。凡於11月21日至12月21日開幕慶期間新辦宜家卡並綁定LINE官方帳號，即可獲得限定新卡禮「小貓零錢包」一個與50元家具家飾現折抵用券；卡友單筆消費滿299元，還可再獲得經典藍色FRATKA購物袋一個（所有開幕限定贈品數量有限，送完為止）。同一期間，還可參加社群拍照抽獎活動，只要在快閃店內或展示區拍照分享至IKEA Yilan Threads活動指定貼文並標註#我在IKEA宜蘭快閃店，就有機會把人氣設計單品DYVLINGE旋轉休閒椅帶回家；開幕當週週末（11月22日至11月23日）更有IKEA明星玩偶驚喜隨機現身快閃店。

●附註：詳細活動內容以官網、門市現場公告為準。

IKEA宜蘭快閃店現場設置瑞典美食區，提供冷凍瑞典肉丸與多款北歐巧克力、零食。圖／IKEA提供
IKEA宜蘭快閃店現場設置瑞典美食區，提供冷凍瑞典肉丸與多款北歐巧克力、零食。圖／IKEA提供
IKEA宜蘭快閃店匯集近150款熱銷產品，包括人氣家飾、小型家具到瑞典美食等。圖／IKEA提供
IKEA宜蘭快閃店匯集近150款熱銷產品，包括人氣家飾、小型家具到瑞典美食等。圖／IKEA提供
IKEA宜蘭快閃店依據當地消費者需求規劃為6大類別，包括熱銷話題單品以及深受大小朋友喜愛的玩偶系列等。圖／IKEA提供
IKEA宜蘭快閃店依據當地消費者需求規劃為6大類別，包括熱銷話題單品以及深受大小朋友喜愛的玩偶系列等。圖／IKEA提供

