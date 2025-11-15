快訊

強迫下屬睡館嫂？前員工毀滅式爆料 館長不忍了「親自直播公開真相」

舊城新生！老百貨化身精品旅店「OKU HOTEL歐酷」開幕

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
歐酷酒店前身為櫻田百貨，這座承載時代記憶的建築經由設計語彙重生。業者提供
歐酷酒店前身為櫻田百貨，這座承載時代記憶的建築經由設計語彙重生。業者提供

台中舊城區迎來嶄新地標！「OKU Hotel歐酷酒店」於15日盛大開幕。歐酷酒店前身為歷史悠久的櫻田百貨大樓，這座承載時代記憶的建築，經由設計語彙的重生，化身為台中首間歷史底蘊與當代美學的精品旅店。

今天的開幕典禮，由佳賀資產董事長郭宜書主持。佳賀資產旗下除了最新開幕的OKU Hotel歐酷酒店之外，還包括台北信義商圈的「信義安然」酒店式公寓、台中逢甲商圈的「原德飯店」、市府路的「1969藍天飯店」等。

郭宜書表示，OKU Hotel歐酷酒店以「歐酷先生的奇幻歷險與收藏」為故事主軸，將舊百貨空間轉化為一座「旅行者的故事百貨」，在Art Deco美學與歐式復古的客房與公共空間中，重構旅人於世界旅途中蒐集的記憶與靈感。

酒店結合了設計旅店的細膩質感與舊城區的文化紋理，為旅人打造一段融合藝術、文化與生活品味的全新旅宿體驗，不僅提供休憩之所，更開啟一場關於城市靈魂與時間印記的探索之旅，邀請每位旅人親身感受舊城再生的脈動與美學。

投資逾4億元的OKU HOTEL，整體空間由國際知名設計事務所HBA Studio親手操刀。這間總部位於美國的設計團隊，足跡遍及杜拜、新加坡、東京與美國等地，代表作包括京都四季酒店、蘇州柏悅酒店、加州麗思卡爾頓與曼谷嘉佩樂酒店等世界級專案。

HBA以擅長融合在地文化與當代美學聞名。此次設計靈感取自台中舊城的歲月痕跡與旅行意象，將建築結構、材質層次與光影變化轉譯為獨具溫度的旅宿語彙，讓旅人彷彿穿行於時光的故事廊道。

郭宜書強調，在此，頂級住房服務與文化體驗完美融合，共同譜寫屬於旅人的城市篇章。酒店試營運四個月期間，吸引來自日本、香港、新加坡、韓國、德國、捷克、馬其頓等37個國家的旅客入住，目前平均住房率逾六成，境外客比重超過五成。

而酒店一樓的Ailise Bar艾莉蕬酒吧，也將成為台中夜生活的新地標。由亞洲五十大酒吧AHA Saloon主理人、World Class世界盃調酒大賽台灣冠軍楊宜寶主導規劃，攜手2024 Monkey Shoulder Camp Monkey冠軍Leo陳羿安聯手打造。

兩位冠軍級調酒師首次合作，為OKU設計獨一無二的專屬酒單，延伸國際旅人於飯店酒吧中體驗頂級品飲文化的傳統。內部高聳的酒瓶牆結合流動光影與鏡面反射，營造夢境般的氛圍一的起點，也是旅人與城市靈魂交會的延伸。

酒店餐廳Lumen光之餐桌，由人氣型男主廚米澤擔任主理人。他以OKU的品牌精神「光」為核心，透過創意料理語彙詮釋自然與時間的對話。餐點以季節食材入饌，融合視覺美學與風味層次，讓每一道料理都化為光影流轉的藝術作品，為旅人獻上一場「光與味」的饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歐酷酒店擁有80間客房，整體空間由國際知名設計事務所HBA Studio親手操刀。記者宋健生/攝影
歐酷酒店擁有80間客房，整體空間由國際知名設計事務所HBA Studio親手操刀。記者宋健生/攝影
台中舊城區迎來嶄新地標，「OKU Hotel歐酷酒店」15日盛大開幕。記者宋健生/攝影
台中舊城區迎來嶄新地標，「OKU Hotel歐酷酒店」15日盛大開幕。記者宋健生/攝影
董事長郭宜書表示，歐酷酒店將舊百貨空間轉化為一座「旅行者的故事百貨」。記者宋健生/攝影
董事長郭宜書表示，歐酷酒店將舊百貨空間轉化為一座「旅行者的故事百貨」。記者宋健生/攝影
酒店一樓的Ailise Bar艾莉蕬酒吧，將成為台中夜生活的新地標。記者宋健生/攝影
酒店一樓的Ailise Bar艾莉蕬酒吧，將成為台中夜生活的新地標。記者宋健生/攝影

台中市
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

丁噹激瘦8公斤美成這樣！登5公尺高台變絕美粉蝶 辣秀美腿真腰瘦

旅遊必去！日爆紅酒吧「筋肉女子」挑戰傳統審美 隱藏版服務嗨翻全場

Ozone有喜了 化身人體耶誕樹

《游於藝》金門盟揭幕 離島學子化身導覽員玩轉宋潮

相關新聞

花2600元吃組合干貝？信義區buffet他一咬「怪怪的」 五星級飯店回應

「在信義區要價2600元的buffet吃到組合干貝是什麼感覺？」網友留言，釣出一群網友回應，網友從照片研判，「這看起來不...

IKEA快閃店進駐宜蘭新月廣場！推近150款家飾品與小型家具

IKEA即將進駐宜蘭，在新月廣場一樓開設快閃店，11月15日試營運，並於11月21日正式開幕，現場提供上百款人氣家飾、小...

簡約、更俐落！RICHARD MILLE RM 17-02陀飛輪 黑白新色款連發

幾乎等同頂級運動鐘表同意詞的RICHARD MILLE，繼2024年首度發表鈦金屬款式的RM 17-02陀飛輪腕表後，近...

重版再來！《NANA》25周年聯手Vivienne Westwood 台北加碼拍貼機

日本漫畫家矢澤愛畫作的漫畫《NANA》自1999年開始連載，以兩位女主角小松奈（Komatsu Nana）與大崎娜娜為雙...

手機一入手就先挑殼？網列十項手機殼選購評估要素一次看！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「手機殼挑選要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大手機殼挑選重點。

韓國旅遊必吃10大美食！網推「這道」不吃可惜

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「韓國旅遊必吃美食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱推的十道韓式佳餚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。