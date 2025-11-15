舊城新生！老百貨化身精品旅店「OKU HOTEL歐酷」開幕

台中舊城區迎來嶄新地標！「OKU Hotel歐酷酒店」於15日盛大開幕。歐酷酒店前身為歷史悠久的櫻田百貨大樓，這座承載時代記憶的建築，經由設計語彙的重生，化身為台中首間歷史底蘊與當代美學的精品旅店。

今天的開幕典禮，由佳賀資產董事長郭宜書主持。佳賀資產旗下除了最新開幕的OKU Hotel歐酷酒店之外，還包括台北信義商圈的「信義安然」酒店式公寓、台中逢甲商圈的「原德飯店」、市府路的「1969藍天飯店」等。

郭宜書表示，OKU Hotel歐酷酒店以「歐酷先生的奇幻歷險與收藏」為故事主軸，將舊百貨空間轉化為一座「旅行者的故事百貨」，在Art Deco美學與歐式復古的客房與公共空間中，重構旅人於世界旅途中蒐集的記憶與靈感。

酒店結合了設計旅店的細膩質感與舊城區的文化紋理，為旅人打造一段融合藝術、文化與生活品味的全新旅宿體驗，不僅提供休憩之所，更開啟一場關於城市靈魂與時間印記的探索之旅，邀請每位旅人親身感受舊城再生的脈動與美學。

投資逾4億元的OKU HOTEL，整體空間由國際知名設計事務所HBA Studio親手操刀。這間總部位於美國的設計團隊，足跡遍及杜拜、新加坡、東京與美國等地，代表作包括京都四季酒店、蘇州柏悅酒店、加州麗思卡爾頓與曼谷嘉佩樂酒店等世界級專案。

HBA以擅長融合在地文化與當代美學聞名。此次設計靈感取自台中舊城的歲月痕跡與旅行意象，將建築結構、材質層次與光影變化轉譯為獨具溫度的旅宿語彙，讓旅人彷彿穿行於時光的故事廊道。

郭宜書強調，在此，頂級住房服務與文化體驗完美融合，共同譜寫屬於旅人的城市篇章。酒店試營運四個月期間，吸引來自日本、香港、新加坡、韓國、德國、捷克、馬其頓等37個國家的旅客入住，目前平均住房率逾六成，境外客比重超過五成。

而酒店一樓的Ailise Bar艾莉蕬酒吧，也將成為台中夜生活的新地標。由亞洲五十大酒吧AHA Saloon主理人、World Class世界盃調酒大賽台灣冠軍楊宜寶主導規劃，攜手2024 Monkey Shoulder Camp Monkey冠軍Leo陳羿安聯手打造。

兩位冠軍級調酒師首次合作，為OKU設計獨一無二的專屬酒單，延伸國際旅人於飯店酒吧中體驗頂級品飲文化的傳統。內部高聳的酒瓶牆結合流動光影與鏡面反射，營造夢境般的氛圍一的起點，也是旅人與城市靈魂交會的延伸。

酒店餐廳Lumen光之餐桌，由人氣型男主廚米澤擔任主理人。他以OKU的品牌精神「光」為核心，透過創意料理語彙詮釋自然與時間的對話。餐點以季節食材入饌，融合視覺美學與風味層次，讓每一道料理都化為光影流轉的藝術作品，為旅人獻上一場「光與味」的饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康